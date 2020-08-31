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В Москве расстреляли автомобиль водителя Управделами президента России
Источник материала: Партизан
Инцидент произошел на Краснопрудной улице, куда сотрудник Управделами президента приехал за женой и ребенком.
Мужчина вышел из машины и стал ходить возле нее. В этот момент он услышал звуки стрельбы и вернулся на водительское сиденье. Затем, как пишет канал, заднее стекло автомобиля рассыпалось, пишет
Стрелок задержан. Правоохранительные органы выясняют его мотивы.
В конце мая сообщалось о стрельбе на западе Москвы. Неизвестный открыл огонь по едущему автомобилю. На видеоролике, опубликованном в соцсетях, видно, как машина уезжает с парковочного места и за ней бежит человек, стреляя при этом из оружия.
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Инцидент произошел на Краснопрудной улице, куда сотрудник Управделами президента приехал за женой и ребенком.
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