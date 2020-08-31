ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Москве расстреляли автомобиль водителя Управделами президента России

31.08.2020 19:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Инцидент произошел на Краснопрудной улице, куда сотрудник Управделами президента приехал за женой и ребенком.

Мужчина вышел из машины и стал ходить возле нее. В этот момент он услышал звуки стрельбы и вернулся на водительское сиденье. Затем, как пишет канал, заднее стекло автомобиля рассыпалось, пишет moslenta.ru

Стрелок задержан. Правоохранительные органы выясняют его мотивы.

В конце мая сообщалось о стрельбе на западе Москвы. Неизвестный открыл огонь по едущему автомобилю. На видеоролике, опубликованном в соцсетях, видно, как машина уезжает с парковочного места и за ней бежит человек, стреляя при этом из оружия.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел на Краснопрудной улице, куда сотрудник Управделами президента приехал за женой и ребенком.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Посмотрите на улицы. Что резерв московских силовиков может сделать с Минском? Да ничего, вот в чем дело"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.08.2020
Mir24.TV Belarus
31.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика