Су-27 был поднят на перехват иностранных самолетов над Балтийским морем

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 авг – Sputnik. Истребитель Су-27 был поднят на перехват иностранных военных самолетов над Балтийским морем, сообщил Национальный центр управления обороной России.

"31 августа российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ четыре воздушные цели. Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота", - говорится в сообщении.

Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции, самолет-разведчик "Челленджер" ВВС Дании и самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВМС Германии.

После разворота иностранных самолетов от границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Весь полет российского истребителя Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения границы Российской Федерации самолетами ОВС НАТО не допущено.