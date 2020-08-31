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Су-27 был поднят на перехват иностранных самолетов над Балтийским морем
31.08.2020 19:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 авг – Sputnik. Истребитель Су-27 был поднят на перехват иностранных военных самолетов над Балтийским морем, сообщил Национальный центр управления обороной России.
© Sputnik / Андрей Александров
"31 августа российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ четыре воздушные цели. Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота", - говорится в сообщении.
Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции, самолет-разведчик "Челленджер" ВВС Дании и самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВМС Германии.
После разворота иностранных самолетов от границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.
Весь полет российского истребителя Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения границы Российской Федерации самолетами ОВС НАТО не допущено.
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После разворота иностранных самолетов от границы России истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.
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