«Идентифицированы будут все, кто кидал, кто поджигал». Караев рассказал о протестах, забастовках и журналистах

Источник материала: Onliner

Сегодня на RT вышло интервью с министром внутренних дел Юрием Караевым. Чиновник рассказал про пострадавших во время протестов силовиков, ответственность для протестующих, журналистов и забастовки. Onliner приводит выдержки из этого интервью.

Про пострадавших силовиков

— 131 человек на данный момент пострадавших, из них 28 в госпитале по-прежнему. Лечатся. Я посещал троих: самые неприятные — это многочисленные переломы ног после наездов. На площади возле универсама «Рига», когда я подъехал в ночь на 11-е, меня с переломанной рукой встретил сам начальник райотдела, который вместе со своим личным составом здесь эти баррикады разбирал и этих беснующихся разгонял.

Про ответственность

— Насколько стоит задача найти всех тех, кто кидал камни, поджигал коктейли Молотова? — спросил представитель RT у Караева.

— Задача стоит на 100 процентов. Идентифицированы будут все, кто кидал, кто поджигал. Все, кто там был. И камеры, и все остальные средства, и их друзья выкладывают видео — все пойдет в ход. Это сотни людей. Времени достаточно, куда спешить? Все, кто поднял руку на сотрудника милиции, если этому будет объективное подтверждение на видео, ответят. Был там из любопытства (а там же много было и таких), ни в кого и ничего не швырял, стоял, смотрел, кричал, снимал (ну это не преступление) — мы не кровожадные люди и за это их трогать не будем. Но, естественно, человек на каждой акции был, его нахождение во время акции вчера налагается на список 9—11-го. Разве он случайный? Ну позевал ты 9-го, ну позевал 10-го… Но если ты и сегодня там, и завтра — как минимум повод позвать его к ответу уже есть.

Про ОМОН

— Конечно же, в ОМОНе из в целом спокойного, толерантного, мирного белорусского народа служат ребята пожестче, чем айтишники и «ипэшники». Скорее всего, так. Не может ОМОН состоять из гимназистов и выпускников института благородных девиц. Конечно же, там более спортивные, брутальные, занимающиеся единоборствами парни, привыкшие в единоборствах побеждать, получать по скуле, по челюсти, и в конце концов люди с характером.

Про пострадавших журналистов

— Как нам поступать в другой раз? — спросил представитель RT.

— Поступать так же. Идти снимать, объективно освещать правду, помнить о личной безопасности, помнить о том, что освещать нужно объективно в обе стороны, не выпячивать какую-то сторону. А сотрудникам правопорядка тоже нужно помнить, что журналист имеет право на съемку: это его работа. Наблюдая за теми же беспорядками в США, во Франции, я вижу, что силы правопорядка стараются как можно больше журналистов обходить стороной, не трогать их — но тех, кто обозначен особо, тех, кто имеет жилет «Пресса». В мире опыт и с той, и с другой стороны есть.

— Но есть же видео, как одному журналисту якобы по попе дали, — уточнил представитель RT.

— Да не одному. Есть следы от резиновых пуль. Надо понимать, что в месте, где сталкиваются массы и такие страсти клокочут, быть выдержанным, хладнокровным… И когда ты только что получил камнем в щит, тут слева по челюсти, справа бьют твоего товарища, и ты за секунду определил: «Стоп, это журналист, я его обойду ловким маневром» — не всегда возможно. Ну пусть журналисты тоже соображают, что камни и пули, палки и кулаки летят без разбора, и выбрать сознательно, и обойти… Ну где-то пусть отойдут на несколько метров, пусть со стороны снимают. Нет же, лезут в самое пекло.

— Сами виноваты.

— Ну сами иногда виноваты. И мы бываем иногда, надо признать… Перегибаем. Тоже постоянно учу, что с прессой ссориться нельзя.

Про забастовки

— Те, кто призывает к забастовкам, пишут: «Давайте обрушим бюджет государства, и тогда не будет платиться силовикам». Но позвольте, на всех силовиков уходит 10 процентов бюджета, а на всех льготников и все социальное обеспечение, медицину и так далее — 44 процента. Вы обрушите в первую очередь все вот это.