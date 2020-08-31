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Мальчики играли в котловане — детей засыпало песком, один погиб
Источник материала: Onliner
Днем 31 августа в Борисовском районе возле котлована играли три десятилетних мальчика. В какой-то момент двое из них забрались в яму. Произошло обрушение грунта, детей засыпало песком, сообщили в Следственном комитете. К сожалению, одного мальчика спасти не удалось.
На место прибыли сотрудники МЧС. Они вытащили детей из котлована — один ребенок погиб, второго доставили в больницу. В настоящее время на месте происшествия работают следователи.
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Днем 31 августа в Борисовском районе возле котлована играли три десятилетних мальчика. В какой-то момент двое из них забрались в яму. Произошло обрушение грунта,...
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