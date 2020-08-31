Не выдержав беззакония, в Витебске уволился замначальника ИВС, куда свозили задержанных демонстрантов

Источник материала: KYKY

В Витебске уволился замначальника изолятора временного содержания УВД облисполкома, майор милиции Сергей Ковриго, передает TUT.by. Ему 41 год. Он проработал в милиции 23 года. Сергей не скрывает, что его уход из органов напрямую связан с происходящим после «выборов» в Беларуси. «Я не могу смотреть на то, как попираются нормы права», — делится Ковриго.

Замначальника Витебского ИВС Ковриго был последние пять с половиной лет. Расстался с должностью со словами: «Служить бы рад, прислуживаться тошно… Честь имею!». Так написал 26 августа Сергей Ковриго в фейсбуке и разместил свое служебное удостоверение.

«В милиции я работал осознанно, стремился, старался, – объясняет Сергей в беседе с TUT.by. – Хотел доработать до января 2021-го, пока не закончится контракт, и уйти. Но стало совсем невмоготу. Когда-то приходит конец человеческому терпению. На мое решение уволиться повлияло то, что сейчас происходит в стране: верховенства права нет. Немаловажную роль в таком моем настроении [уволиться] сыграло и руководство управления. И я ушел, даже несмотря на то, что придется вернуть государству деньги, полученные мной при заключении контракта. Это примерно 4,6 тысячи рублей. Но, надеюсь, что найду работу и верну эту сумму».

Ковриго поясняет, что 25 августа прогулял работу: «Раз срок контракта я не дослужил, то по соглашению сторон меня не уволили бы. Поэтому я сообщил руководству, что не буду выходить на работу, так как не желаю дальше проходить службу».

Уволили бывшего замначальника ИВС 27 августа. Ковриго затрудняется сказать, сколько людей содержалось в витебском ИВС после жестких задержаний горожан 9 августа, 10 августа, 11 августа: «Людей было достаточно». По его словам, в самом изоляторе «людей не били»: «Там у нас, в ИВС, все в рамках правового поля, насилия в отношении людей, ущемления прав не было. Людей не били. Они обеспечивались всем, что им положено. Другой вопрос, как они в изолятор попадали».

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