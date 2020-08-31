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«В связи с жестоким отключением интернета». Завтра не будет работать каршеринг «Везуха»

31.08.2020 19:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Если привыкли пользоваться услугами сервиса каршеринга, учтите, что завтра, 1 сентября, не будет работать «Везуха». Прокатиться удастся только в том случае, если вы успели купить абонемент до полуночи.

«В связи с многократным и жестоким отключением интернета, а также другими нарушениями, не зависящими от нас, завтра сервис будет приостановлен на технические работы на один день», — пояснили в компании.

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Если привыкли пользоваться услугами сервиса каршеринга, учтите, что завтра, 1 сентября, не будет работать «Везуха». Прокатиться удастся только в том случае, если вы...
 
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