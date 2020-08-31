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«Самый независимый суд»: Лукашенко дал оценку судебной системе Беларуси
31.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Самый независимый суд – в Беларуси. Такое заявление сделал Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Верховного суда
На встрече обсудили белорусскую судебную систему. Президент рассказал и о грядущих изменениях Основного закона страны. Прокомментировал и предложение возвратиться к Конституции Беларуси 1994 года.
В настоящее время над новым проектом работают специалисты, в том числе судьи Конституционного суда. Затем все предложения будут вынесены на общественное обсуждение.
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Президент Беларуси принял с докладом председателя Верховного суда Валентина Сукало.
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