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«Самый независимый суд»: Лукашенко дал оценку судебной системе Беларуси

31.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Самый независимый суд – в Беларуси. Такое заявление сделал Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Верховного суда Валентина Сукало, передает «МИР 24».

На встрече обсудили белорусскую судебную систему. Президент рассказал и о грядущих изменениях Основного закона страны. Прокомментировал и предложение возвратиться к Конституции Беларуси 1994 года.

«Возврат, как некоторые говорят, к Конституции 1994 года – мы с вами это не просто прошли или прожили, а впитали в себя. Мы видели, что тогда творилось. Возврат назад – это, наверное, не есть движение. Это есть перемены, но это не движение вперед. Хотелось бы, чтобы эти перемены двигали наше общество вперед. На таких переменах мы будем настаивать и предлагать нашему народу такие изменения», – указал белорусский лидер.

В настоящее время над новым проектом работают специалисты, в том числе судьи Конституционного суда. Затем все предложения будут вынесены на общественное обсуждение.



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Президент Беларуси принял с докладом председателя Верховного суда Валентина Сукало.
 
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