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Сопредседателя стачкома «Беларуськалия» Бокуна арестовали на 15 суток

31.08.2020 20:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сопредседатель стачечного комитета «Беларуськалия» Анатолий Бокун арестован на 15 суток, сообщил сегодня вечером телеграм-канал стачкома. Ранее Бокун был задержан и доставлен в милицию.

24 августа активиста оштрафовали на 25 базовых величин (675 рублей) за участие в несанкционированном мероприятии.

19 августа на митинге в центре Солигорска представители стачкома «Беларуськалия» заявили о готовности начать голодовку, если на бастующих шахтеров будет оказываться давление: угрозы, увольнения, силовое воздействие. В стачкоме подчеркнули, что согласно Конституции рабочие «имеют право на защиту своих экономических и социальных интересов, в том числе через реализацию права на забастовку».

На митинге был обнародован список требований стачкома, в числе которых: признать результаты выборов президента недействительными; привлечь Александра Лукашенко и Лидию Ермошину к ответственности за преступления против народа и фальсификацию выборов; освободить всех политзаключенных и участников мирных акций, признать все постановления и приговоры, вынесенные в их отношении, необоснованными и незаконными; не допускать применения мер административного воздействия в виде дисциплинарного, административного и уголовного наказания в отношении лиц, участвующих в забастовке.

На тот момент, по сведениям стачкома, была остановлена работа трех из четырех обогатительных фабрик, но часть рабочих выдавала руду на поверхность из-за давления администрации предприятия.

 
 
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Сопредседатель стачечного комитета «Беларуськалия» Анатолий Бокун арестован на 15 суток, сообщил сегодня вечером телеграм-канал стачкома. Ранее Бокун был...
 
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