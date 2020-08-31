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Ложная тревога: Россия подняла Су-27 на перехват четырех самолетов на Балтике
Источник материала: Партизан
Российский истребитель Су-27 отправился на перехват четырех иностранных самолетов в небе над Балтийским морем.
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
Об этом в понедельник, 31 августа, сообщили в Национальном центре управления обороной России,
После идентификации неизвестных объектов выяснилось, что это стратегический самолет-разведчик RC-135 Военно-воздушных сил (ВВС) США, самолет-разведчик «Гольфстрим» ВВС Швеции, самолет-разведчик «Челленджер» ВВС Дании, а также самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» Военно-морских сил Германии.
Четыре самолета-разведчика изменили траекторию полета, после чего Су-27 возвратился обратно на место базирования.
«Весь полет российского истребителя Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — заявили в ведомстве и добавили, что военные самолеты стран НАТО не нарушили границ России.
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Российский истребитель Су-27 отправился на перехват четырех иностранных самолетов в небе над Балтийским морем.
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