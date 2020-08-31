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Ложная тревога: Россия подняла Су-27 на перехват четырех самолетов на Балтике

31.08.2020 19:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский истребитель Су-27 отправился на перехват четырех иностранных самолетов в небе над Балтийским морем.

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

 Об этом в понедельник, 31 августа, сообщили в Национальном центре управления обороной России, передает РИА Новости.

После идентификации неизвестных объектов выяснилось, что это стратегический самолет-разведчик RC-135 Военно-воздушных сил (ВВС) США, самолет-разведчик «Гольфстрим» ВВС Швеции, самолет-разведчик «Челленджер» ВВС Дании, а также самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» Военно-морских сил Германии.

Четыре самолета-разведчика изменили траекторию полета, после чего Су-27 возвратился обратно на место базирования.

«Весь полет российского истребителя Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — заявили в ведомстве и добавили, что военные самолеты стран НАТО не нарушили границ России.
 
 
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Российский истребитель Су-27 отправился на перехват четырех иностранных самолетов в небе над Балтийским морем.
 
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