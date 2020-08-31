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Уволен посол Беларуси в Испании, который призывал пересчитать голоса и осудил избиения протестующих

31.08.2020 20:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Павел Пустовой, посол Беларуси в Испании, освобожден от должности и лишен дипломатического ранга «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей». Это предусмотрено указом Александра Лукашенко, передает БЕЛТА со ссылкой на его пресс-службу.

17 августа Павел Пустовой опубликовал обращение к соотечественникам, в котором, помимо прочего, заявил о том, что сложившаяся в Беларуси ситуация «неприемлема в европейском государстве XXI века». Он призывал мирно ее разрешить. Для этого, по мнению Павла Пустового, необходимо выполнить следующие шаги.

«Во-первых, провести пересчет результатов голосования. Во-вторых, провести открытые судебные заседания в отношении тех, кто:

— избивал мирных демонстрантов;

— провоцировал к жестокости силовиков, первыми нападая с камнями и арматурой;

— задерживал без оснований и издевался над задержанными гражданами;

— совершал автомобильные наезды на представителей милиции;

— угрожал близким и родным непосредственных участников событий».

 
 
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Павел Пустовой, посол Беларуси в Испании, освобожден от должности и лишен дипломатического ранга «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей». Это...
 
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