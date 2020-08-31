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Уволен посол Беларуси в Испании, который призывал пересчитать голоса и осудил избиения протестующих
Источник материала: Onliner
Павел Пустовой, посол Беларуси в Испании, освобожден от должности и лишен дипломатического ранга «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей». Это предусмотрено указом Александра Лукашенко,
17 августа Павел Пустовой
«Во-первых, провести пересчет результатов голосования. Во-вторых, провести открытые судебные заседания в отношении тех, кто:
— избивал мирных демонстрантов;
— провоцировал к жестокости силовиков, первыми нападая с камнями и арматурой;
— задерживал без оснований и издевался над задержанными гражданами;
— совершал автомобильные наезды на представителей милиции;
— угрожал близким и родным непосредственных участников событий».
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Павел Пустовой, посол Беларуси в Испании, освобожден от должности и лишен дипломатического ранга «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей». Это...
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