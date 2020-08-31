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Координатор стачкома БГУ Светлана Волчек и ее муж арестованы на 15 суток

31.08.2020 21:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд города Иваново арестовал координатора стачкома БГУ преподавателя Светлану Волчек и ее мужа Михаила на 15 суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии (ч. 1 ст. 23.34 КоАП).

Как сообщила БелаПАН сестра Михаила Ольга, отбывать сутки супруги будут в изоляторе временного содержания Ивановского РОВД. Часть изъятой у них при задержании техники конфискована.

Супругов Волчек задержали 28 августа около 19.30 в деревне Застружье Ивановского района в собственном доме. «Изъяли ноутбуки, телефоны, дрон и документы», — отметила она.

27 августа Михаил сообщил БелаПАН, что накануне преподавателей БГУ, подписавших петицию с политическими требованиями к руководству вуза, начали по телефону вызывать в прокуратуру «на разговор».

По словам Волчека, его пока не беспокоили, поскольку он не числится в самом университете, но его супруге Светлане, которая является координатором стачкома, звонили. «Сначала приглашали в деканат, потом — в прокуратуру Московского района Минска», — отметил собеседник.

Давление началось также на членов стачкома Белорусского национального технического университета (БНТУ). Одна из его координаторов сообщила БелаПАН, что 26 августа ей и еще нескольким студентам архитектурного факультета из деканата поступила информация, что в течение ближайших дней их планируют вызвать в КГБ «для допроса как организаторов стачкома».

Координатор заявила о давлении и на преподавателей — некоторые удаляются из чата, в котором обсуждается петиция к руководству вуза и дальнейшие действия стачкома. Есть и такие, кто был независимым наблюдателем или волонтером на президентских выборах и вынужденно покинул страну.

19 августа у главного корпуса БГУ собралось около 300 студентов и преподавателей университета. Они выстроились в цепь с плакатами общественно-политического содержания.

 
Теги: Минск
 
 
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Суд города Иваново арестовал координатора стачкома БГУ преподавателя Светлану Волчек и ее мужа Михаила на 15 суток за участие в несанкционированном массовом...
 
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