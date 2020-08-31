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У Красного костела в Минске собрались люди. Они молятся и водят хороводы, милиция призывает разойтись

31.08.2020 20:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня днем стало известно о том, что митрополита Тадеуша Кондрусевича не пускают в Беларусь из Польши. Государственный пограничный комитет ситуацию не прокомментировал. Вечером у стен Красного костела на площади Независимости в Минске стали собираться люди. К храму пришли десятки верующих, некоторые несли с собой национальную символику. Здесь же представители МВД, они напоминают гражданам, что те нарушают общественный порядок.

Как сообщает наш корреспондент, возле костела сейчас около сотни человек — это люди разных возрастов, в основном женщины. Они выстроились в цепочку перед храмом.

Ранее люди вместе со священнослужителями обошли костел и совершили коллективную молитву во дворе храма. В это время из громкоговорителя доносилось стандартное: «Уважаемые граждане, вы нарушаете действующее законодательство, убедительная просьба разойтись…»

У Красного костела в Минске собрались люди. Они молятся и водят хороводы, милиция призывает разойтись
У Красного костела в Минске собрались люди. Они молятся и водят хороводы, милиция призывает разойтись

Сейчас женщины водят хороводы возле фонтана и поют песни. Время от времени слышатся лозунги, ставшие привычными в эти дни.

У Красного костела в Минске собрались люди. Они молятся и водят хороводы, милиция призывает разойтись

Обстановка на площади спокойная, никого не задерживают. Вместе с тем милиция в форме и в гражданской одежде присутствует рядом.

Когда начало смеркаться, женщины проскандировали «До завтра!» и постепенно стали расходиться.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня днем стало известно о том, что митрополита Тадеуша Кондрусевича не пускают в Беларусь из Польши. Государственный пограничный комитет ситуацию не...
 
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