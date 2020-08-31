Задержанных после «нападения на авто» футболистов отпустили. Других людей вычисляют по отпечаткам? (видео, обновлено)

Источник материала: Onliner

Вчерашняя история о массовой потасовке на пр. Независимости получила продолжение во второй половине понедельника. Выпустили игроков столичного футбольного клуба «Крумкачы», которых, как утверждают в МВД, задержали после того, как «толпа людей набросилась на служебный автомобиль милиции и повредила его». Один из них получил довольно серьезные травмы и сразу отправился на обследование. Также минчанка рассказала нам, как задерживали ее соседа — многодетного отца, которого, видимо, подозревают в «нападении».

В МВД утверждают, что толпа людей набросилась на служебный автомобиль милиции и повредила его. Судя по записи, человек оказался на проезжей части и мимо него проехал микроавтобус с тонированными стеклами, без номеров госрегистрации и опознавательных знаков. Далее можно заметить замах пешехода и услышать звук удара. В следующее мгновение из машины выбежала группа мужчин в гражданской одежде в масках. Последовала потасовка.

В МВД сообщили информацию о задержанных: «Среди них — тренер по футболу 1986 года рождения, участник фанатского движения известного футбольного клуба 1993 года рождения. Оба неоднократно привлекались к административной ответственности». Среди задержанных оказались игроки столичного клуба «Крумкачы» Павел Рассолько и Сергей Козека. По информации клуба, они возвращались с тренировки, не участвовали в «нападении», стояли в арке здания, что подтверждается записями, кроме того, силовое задержание произошло не в месте драки, а на ул. Городской Вал. «Козека госпитализирован с подозрением на травмы позвоночника и почки, — сообщили Onliner представители клуба. — У Рассолько гематомы на ягодицах и ногах, он пострадал меньше».

Сегодня во второй половине дня представители ФК сообщили нам, что оба задержанных футболиста были отпущены: «Один отправился домой, второй — на обследование, проведение МРТ. Сейчас юристы оспаривают обоснованность их задержания, применения к ним физической силы. Работают с представителями СК. Директор встретился с ребятами непосредственно перед сегодняшней тренировкой».

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Также нам стали известны и другие последствия «нападения», о них рассказала минчанка Ольга: «Моего соседа можно разглядеть в толпе на видео от МВД — он либо хлопнул ладонью по двери машины, либо просто закрыл ее. Сегодня моя дочь вышла из квартиры на пару минут, а когда возвращалась, на этаже были люди в форме ОМОНа. У одного в руках было оружие, у другого видеокамера, всего их было 5—8 человек. Они сказали ей открыть дверь предбанника и позвонить в дверь квартиры соседей. Конечно, дочь послушалась, после чего попятилась к двери собственной квартиры. Я услышала, что сосед открыл, после чего раздались звуки потасовки в коридоре. Потом кто-то сказал: „Тихо, здесь дети“. У соседа их трое, в тот момент в квартире находилось двое, а жены и старшего ребенка не было. Я вышла и попыталась зайти в квартиру соседей, чтобы забрать детей. Успела сказать „Ребята“, обращаясь к детям, и передо мной захлопнули дверь. Успела понять, что с мужчиной разговаривали на кухне, приказали ему собирать вещи. После из телефонного разговора с соседкой (женой задержанного) узнала: ей сказали срочно ехать домой, а его забрали по подозрению в этом деле о „нападении на служебный автомобиль“. По ее словам, его обнаружили с помощью отпечатков пальцев, оставленных на машине».