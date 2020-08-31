В Минске с детской площадки пропал 8-летний мальчик

Источник материала: Onliner

31 августа в Минске пропал восьмилетний Даниил. В последний раз его видели около детской площадки по улице Широкой, у дома №34. В 14:30 он позвонил маме, после чего мальчик перестал выходить на связь. Вещи и мобильный телефон Даниила, судя по всему, остались на площадке — их принесли прохожие.

Приметы Даниила: рост 120—125 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые короткие. Мальчик был одет в черные шорты, синюю майку и черные кроссовки.

Всех, кому что-нибудь известно о местонахождении ребенка, просят сообщить в Советское РУВД г. Минска по телефонам: (8 017) 292-02-02, 8 029 861-62-70 или 102.