|
«Репортеры без границ»: Запугивание журналистов не разрешит политический кризис в Беларуси
Источник материала: Навiны
Воспрепятствование работе иностранных СМИ, запугивание журналистов произвольными и массовыми задержаниями не разрешит нынешний политический кризис в Беларуси, заявила глава бюро по Восточной Европе и Центральной Азии международной организации «Репортеры без границ» Жанна Кавелье, комментируя последние события в стране.
За период с 27 августа в Беларуси было задержано около 60 журналистов, 19 лишены аккредитации для работы в стране, в том числе представители AFP, Associated Press, Reuters, BBC, ARD, «Радыё Свабода», сообщают «Репортеры без границ».
Отмечается, что корреспондент БелаПАН Татьяна Коровенкова
Организация призывает власти, «стремящиеся создать информационный вакуум», прекратить преследование СМИ, вернуть конфискованные у корреспондентов материалы и соблюдать статью 198 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за воспрепятствование деятельности журналистов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Воспрепятствование работе иностранных СМИ, запугивание журналистов произвольными и массовыми задержаниями не разрешит нынешний политический кризис в Беларуси,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)