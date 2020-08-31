ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Репортеры без границ»: Запугивание журналистов не разрешит политический кризис в Беларуси

31.08.2020 22:39 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Воспрепятствование работе иностранных СМИ, запугивание журналистов произвольными и массовыми задержаниями не разрешит нынешний политический кризис в Беларуси, заявила глава бюро по Восточной Европе и Центральной Азии международной организации «Репортеры без границ» Жанна Кавелье, комментируя последние события в стране.

За период с 27 августа в Беларуси было задержано около 60 журналистов, 19 лишены аккредитации для работы в стране, в том числе представители AFP, Associated Press, Reuters, BBC, ARD, «Радыё Свабода», сообщают «Репортеры без границ».

Отмечается, что корреспондент БелаПАН Татьяна Коровенкова была доставлена в больницу из-за скачка давления в отделении милиции, куда была доставлена вместе с другими коллегами.

Организация призывает власти, «стремящиеся создать информационный вакуум», прекратить преследование СМИ, вернуть конфискованные у корреспондентов материалы и соблюдать статью 198 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за воспрепятствование деятельности журналистов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Воспрепятствование работе иностранных СМИ, запугивание журналистов произвольными и массовыми задержаниями не разрешит нынешний политический кризис в Беларуси,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мальчика насмерть засыпало песком в Борисовском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.08.2020
Mir24.TV Belarus
31.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика