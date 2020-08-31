«Репортеры без границ»: Запугивание журналистов не разрешит политический кризис в Беларуси

Воспрепятствование работе иностранных СМИ, запугивание журналистов произвольными и массовыми задержаниями не разрешит нынешний политический кризис в Беларуси, заявила глава бюро по Восточной Европе и Центральной Азии международной организации «Репортеры без границ» Жанна Кавелье, комментируя последние события в стране.

За период с 27 августа в Беларуси было задержано около 60 журналистов, 19 лишены аккредитации для работы в стране, в том числе представители AFP, Associated Press, Reuters, BBC, ARD, «Радыё Свабода», сообщают «Репортеры без границ».

Отмечается, что корреспондент БелаПАН Татьяна Коровенкова была доставлена в больницу из-за скачка давления в отделении милиции, куда была доставлена вместе с другими коллегами.

Организация призывает власти, «стремящиеся создать информационный вакуум», прекратить преследование СМИ, вернуть конфискованные у корреспондентов материалы и соблюдать статью 198 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за воспрепятствование деятельности журналистов.