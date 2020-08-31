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Штаб Бабарико заявил о создании партии «Вместе»
Источник материала: Навiны
«Друзья! Я, Мария Колесникова, и члены штаба Виктора Бабарико сегодня объявляем о создании политической партии «Вместе», — сообщила соратница экс-банкира.
«Мы понимаем, что пришло время объявить о продолжении нашей борьбы, но уже с наличием какой-то организационной формы, в которую мы могли бы объединить всех сторонников», — говорится в обращении к сторонникам.
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«Друзья! Я, Мария Колесникова, и члены штаба Виктора Бабарико сегодня объявляем о создании политической партии «Вместе», — сообщила соратница экс-банкира.
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