Штаб Бабарико заявил о создании партии «Вместе»

«Друзья! Я, Мария Колесникова, и члены штаба Виктора Бабарико сегодня объявляем о создании политической партии «Вместе», — сообщила соратница экс-банкира.

«Мы понимаем, что пришло время объявить о продолжении нашей борьбы, но уже с наличием какой-то организационной формы, в которую мы могли бы объединить всех сторонников», — говорится в обращении к сторонникам.