Школьники Израиля из-за коронавируса будут учиться в музеях, театрах и мэриях

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 авг – Sputnik. Израильские школьники из-за продолжающейся пандемии COVID-19 будут учиться не только в школах, но и классах, открытых в зданиях театров, музеев, синагог, а также различных муниципальных учреждений, рассказала руководитель департамента образования мэрии Тель-Авива Ширли Римон Браха, передают РИА Новости .

"Мы решили отнестись ко всему городу как к большой школе. Все муниципальные территории были для этого задействованы – муниципалитет, театры, синагоги, клубы, парки и даже морской берег. Кроме того, мы придумали и подобрали специальные образовательные программы под каждое новое место", – сообщила она.

Подобные меры приняты в Тель-Авиве, чтобы уменьшить количество учеников, которые собираются вместе, и снизить риск распространения инфекции.

В городе организовано около 200 классов для ведения занятий вне школ. Так, например, в мэрии будут заниматься восемь классов.

В департаменте образования Тель-Авива полагают, что новые помещения для учебы дадут некоторые дополнительные преимущества: дети смогут больше узнать о работе городских учреждений.