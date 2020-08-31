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Школьники Израиля из-за коронавируса будут учиться в музеях, театрах и мэриях

01.09.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 авг – Sputnik. Израильские школьники из-за продолжающейся пандемии COVID-19 будут учиться не только в школах, но и классах, открытых в зданиях театров, музеев, синагог, а также различных муниципальных учреждений, рассказала руководитель департамента образования мэрии Тель-Авива Ширли Римон Браха, передают РИА Новости.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Мы решили отнестись ко всему городу как к большой школе. Все муниципальные территории были для этого задействованы – муниципалитет, театры, синагоги, клубы, парки и даже морской берег. Кроме того, мы придумали и подобрали специальные образовательные программы под каждое новое место", – сообщила она.

Подобные меры приняты в Тель-Авиве, чтобы уменьшить количество учеников, которые собираются вместе, и снизить риск  распространения инфекции.

В городе организовано около 200 классов для ведения занятий вне школ. Так, например, в мэрии будут заниматься восемь классов.

В департаменте образования Тель-Авива полагают, что новые помещения для учебы дадут некоторые дополнительные преимущества: дети смогут больше узнать о работе городских учреждений.

 
Теги: Минск
 
 
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В городе организовано около 200 классов для ведения занятий вне школ. Так, например, в мэрии будут заниматься восемь классов.
 
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