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В Витебске 2 сентября откроют новую дорогу в Билево. Как там будет ходить транспорт
Источник материала: Tut.by
2 сентября откроется движение транспорта по проспекту Строителей — Витебске завершают строительство дороги в Билево: когда ждать открытия и какой будет трасса">на новом участке от улицы Петруся Бровки до улицы Короткевича,
В связи с открытием этого участка дороги в Витебске появятся два новых маршрута транспорта:
С 3 сентября изменятся маршруты движения у трех автобусов:
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Строить эту дорогу длиной около километра под железнодорожным мостом начали еще в 2013 году.
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