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В Витебске 2 сентября откроют новую дорогу в Билево. Как там будет ходить транспорт

01.09.2020 08:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

2 сентября откроется движение транспорта по проспекту Строителей — Витебске завершают строительство дороги в Билево: когда ждать открытия и какой будет трасса">на новом участке от улицы Петруся Бровки до улицы Короткевича, сообщает горисполком. Напомним, строить эту дорогу длиной около километра под железнодорожным мостом начали еще в 2013 году.


В связи с открытием этого участка дороги в Витебске появятся два новых маршрута транспорта:

  • Троллейбус № 15. Его маршрут: улица 33-й Армии — улица Генерала Ивановского — проспект Строителей — проспект Черняховского — улица Ленина — улица Гагарина — Журжево;
  • Автобус № 23А. Маршрут: Тулово — улица Янопольская — улица Короткевича — улица Генерала Ивановского — проспект Строителей — улица Чкалова — Медцентр.

С 3 сентября изменятся маршруты движения у трех автобусов:

  • № 33: улица 33-й Армии — улица Богатырева — улица Актеров Еременко — улица Генерала Ивановского — улица Баграмяна — Московский проспект — улица Терешковой — улица «Правды» — улица Кирова — Полоцкий рынок — улица Карла Маркса — Пролетарская площадь — улица Максима Горького — улица Зеленогурская — проспект Черняховского — проспект Строителей — улица Генерала Ивановского — улица Короткевича — улица Богатырева — улица 33-й Армии.
  • № 38: улица 33-й Армии — улица Богатырева — улица Короткевича — улица Генерала Ивановского — проспект Строителей — проспект Черняховского — улица Зеленогурская — улица Максима Горького — Пролетарская площадь — улица Карла Маркса — Полоцкий рынок — улица Кирова — улица «Правды» — улица Терешковой — Московский проспект — улица Баграмяна — улица Генерала Ивановского — улица Актеров Еременко — улица Богатырева — улица 33-й Армии.
  • № 49: улица 33-й Армии — улица Богатырева — улица Короткевича — улица Генерала Ивановского — проспект Строителей — проспект Черняховского — улица Зеленогурская — мясокомбинат.

Подробнее — на сайтах: автопарка № 1; «Витебскоблавтотранса»; Горэлектротранса; предприятия «Оператор перевозок».

 
Теги: Витебск
 
 
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Строить эту дорогу длиной около километра под железнодорожным мостом начали еще в 2013 году.
 
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