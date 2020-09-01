







пишет политолог Павел Усов. Единственная возможность Лукашенко удержаться у власти - это системная поддержка со стороны Москвы,политолог Павел Усов.





Цель России - интеграция Беларуси в свое политико-экономическое пространство. В нынешних условиях интеграция в любых ее формах, как и договор о создании Союзного государства от 1999 года должны рассматриваться как оккупация Беларуси.





В случае осуществления интеграционно-окупационной программы, Союз должен оцениваться международным сообществом только как захватническое, колониальное поглощение Беларуси. Соответственно данная структура должна оказаться вне международных отношений и в полной изоляции.





Благодаря очередным деструктивным действиям власти можно предположить, что белорусский католицизм станет еще одной сферой притяжения и консолидации белорусской нации, символом ее возрождения и политического протеста.





Дальнейшее давление на белорусский Костел (к сожалению этого не избежать, от безумной власти можно ожидать всего чего угодно, вплоть до экспроприации зданий) будет способствовать ускоренной деправославизации белорусского общества. Особенно если БПЦ будет молчаливо соглашаться с этими репрессиями в надежде усилить влияние Московского Патриархата.





Думаю, что сейчас будет возрастать также роль белорусской Униатской церкви и возможно укрепляться идея о формировании белорусской автокефальной православной церкви.





Чем сильнее Лукашенко будет привязывать Беларусь к "русскому миру", тем быстрее белорусское общество будет прирастать к Западной цивилизации.