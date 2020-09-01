«Мы справились со своим страхом и идем дальше». В Координационный совет для трансфера власти вошло уже более 4.100 человек

В состав Координационного совета по урегулированию политического кризиса входит более 4.100 человек, сообщил сегодня на пресс-конференции член президиума КС юрист Максим Знак.



Максим Знак и Мария Колесникова / Фото из архива

«Схема, которая была заложена на первом собрании, начала работать. Координационный совет состоит из трех уровней. Президиум фактически принимает коллегиальные решения. Основной состав избирает президиум, там до 70 человек», — пояснил Знак.

По его словам, сейчас в основном составе немного меньше членов, «так как кто-то был вынужден уехать, а у нас, исходя из регламента, если покинул территорию Республики Беларусь, то не можешь являться членом основного состава».

«В связи с тем, что на Координационный совет осуществляется давление, есть также расширенный состав. На текущий момент уже более 4.100 человек — в расширенном составе, и у нас есть еще порядка 10 тыс. необработанных заявок», — отметил юрист.

Он сообщил, что действует заявительный принцип: заявки проверяются только с точки зрения того, что они не являются провокацией.

«Это те люди, белорусы, которые подтвердили, что находятся на территории страны, поддерживают резолюцию и регламент КС, готовы публично об этом заявить и в случае необходимости из них будет сформирован и дополнен основной состав КС. А в случае нужды всегда можно избрать новый президиум», — подчеркнул Знак.

Член президиума Мария Колесникова отметила, что сейчас «девять миллионов белорусов находятся в такой ситуации, что каждого из нас могут посадить в любой момент».

«Наша победа как раз состоялась в том, что мы поняли, что мы свободные граждане Беларуси, мы хотим новой жизни, и мы готовы нести ответственность и шаг за шагом приближать эту новую жизнь. У нас нет никаких иллюзий по поводу того, как может вести себя власть, но мы справились со своим страхом и идем дальше», — заявила Колесникова.