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Вице-президент Парламентской ассамблеи НАТО встретился с Тихановской

01.09.2020 08:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вице-президент Парламентской ассамблеи НАТО, депутат немецкого бундестага от ХДС Карл Ламерс 31 августа в Вильнюсе встретился с кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.

Вице-президент Парламентской ассамблеи НАТО встретился с Тихановской
Фото из архива

Беседа продолжалась 40 минут, сообщил, как пишет БелаПАН, Ламерс на своей странице в «Фейсбуке».

«За последние недели Светлана Тихановская, без сомнения, стала символом мира и свободы в своей стране и в мире. Меня глубоко впечатлила ее страстная борьба за свой народ. Сотням тысячам людей она дает надежду на перемены и лучшее будущее», — отметил вице-президент ПА НАТО.

По его словам, несмотря на драматично обостряющуюся обстановку в Минске, Тихановская твердо убеждена, что ее соотечественники продолжат мирный протест. «Она выразила абсолютную уверенность в том, что люди продолжат выходить на улицу против руководителя страны Александра Лукашенко и его режима и не позволят запугать себя ни ему, ни творящим произвол его аппарату сил безопасности», — заявил Ламерс.

Депутат отметил, что Лукашенко по-прежнему не заинтересован в настоящем диалоге с мирными демонстрантами, поэтому тем более важно информировать о тяжелой ситуации в Беларуси и ее освободительном движении. Тихановская «очень благодарна за моральную поддержку немцев и участие канцлера Меркель». «Народ в Беларуси хочет без какого-либо вмешательства извне — ЕС, НАТО или России — найти свой путь, в мирном взаимодействии со своими соседями», — написал Ламерс.

Он также заявил, что восхищается силой людей, которые выходят на улицы высказаться за «будущее в мире и свободе», не зная, будут ли они за свое мужество наказаны тюрьмой или пытками.

«Я также восхищаюсь Светланой Тихановской, которая вдохновляет многих людей как символ и воплощение надежд на мирные перемены в ее стране и которой я выразил свое уважение и глубокое почтение. Для меня эта встреча — один из выдающихся и волнующих моментов в моей политической жизни. Мы договорились, что, когда Беларусь пройдет свой самостоятельно выбранный путь и люди смогу жить в мире и свободе, мы встретимся в Минске, равно как и с ее всей семьей в Гейдельберге — в городах и общинах моего избирательного округа», — сообщил депутат.

 
Теги: Минск
 
 
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Вице-президент Парламентской ассамблеи НАТО, депутат немецкого бундестага от ХДС Карл Ламерс 31 августа в Вильнюсе встретился с кандидатом в президенты Беларуси...
 
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