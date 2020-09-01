Гендиректор ВОЗ поддержал открытие международных границ













Он добавил, что организация также приветствует открытие экономик и сообществ по всему миру.





“Мы хотим видеть, как дети возвращаются в школы, а люди на свои рабочие места”, — сказал Гебрейесус.





Однако он подчеркнул, что этот процесс должен проходить в безопасном режиме, поэтому властям следует не действовать бесконтрольно, чтобы избежать катастрофы.