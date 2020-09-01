|
Гендиректор ВОЗ поддержал открытие международных границ
Источник материала: Партизан
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны начинать процесс открытия международных границ после карантина, сообщает
Он добавил, что организация также приветствует открытие экономик и сообществ по всему миру.
“Мы хотим видеть, как дети возвращаются в школы, а люди на свои рабочие места”, — сказал Гебрейесус.
Однако он подчеркнул, что этот процесс должен проходить в безопасном режиме, поэтому властям следует не действовать бесконтрольно, чтобы избежать катастрофы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны начинать процесс открытия международных границ после...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)