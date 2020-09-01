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Гендиректор ВОЗ поддержал открытие международных границ

01.09.2020 08:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны начинать процесс открытия международных границ после карантина, сообщает Gazeta.ru.




Он добавил, что организация также приветствует открытие экономик и сообществ по всему миру.

“Мы хотим видеть, как дети возвращаются в школы, а люди на свои рабочие места”, — сказал Гебрейесус.

Однако он подчеркнул, что этот процесс должен проходить в безопасном режиме, поэтому властям следует не действовать бесконтрольно, чтобы избежать катастрофы.
 
 
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Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны начинать процесс открытия международных границ после...
 
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