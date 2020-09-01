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Маск стал третьим в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg

01.09.2020 08:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вышел на третье место в списке самых обеспеченных людей мира по версии Bloomberg, опередив основателя компании Facebook Марка Цукерберга. Состояние господина Маска превысило $115 млрд. На четвертую строчку рейтинга он поднялся 17 августа.


        


Рейтинг богатейших людей мира по данным Bloomberg:

Джефф Безос (Amazon) — $202 млрд,
Билл Гейтс (Microsoft) — $125 млрд,
Илон Маск (Tesla и SpaceX) — $115 млрд,
Марк Цукерберг (Facebook) — $111 млрд,
Бернар Арно (Louis Vuitton Mot Hennessy) — $85,7 млрд.

Состояние господина Маска растет благодаря резкому подорожанию акций компании Tesla. По подсчетам агентства, с начала года их стоимость выросла почти на 500%, а состояние основателя компании увеличилось на $87,8 млрд.


 
 
 
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Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вышел на третье место в списке самых обеспеченных людей мира по версии Bloomberg, опередив основателя компании Facebook Марка Цукерберга....
 
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