Мулан, Нолан и мутанты. Лучшие кинопремьеры сентября

Источник материала: Onliner Сентябрь станет месяцем надежд для многих, в том числе для любителей кино. После многочисленных переносов на больших экранах наконец-то уже точно выйдут многократно откладывавшиеся блокбастеры «Новые мутанты» и «Мулан». Со дня на день покажут и самый ожидаемый фильм этого года — «Довод» Кристофера Нолана.

«Довод» (с 3 сентября)

Режиссер: Кристофер Нолан

В ролях: Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Аарон Тейлор-Джонсон

Самый интригующий и ожидаемый фильм года! Во-первых, потому что его режиссер — Кристофер Нолан. Во-вторых, потому что игры со временем в боевом антураже. В-третьих, потому что перед нами тот редкий случай, когда самый ожидаемый фильм, скорее всего, станет и одним из самых крутых в 2020 году.





Как это принято у Кристофера Нолана, особенности сюжета его нового фильма тщательно скрываются. По этой причине режиссер вообще не любит трейлеры. Но то, что будет головоломка, — это точно. Забавно, что даже актеры, судя по их интервью, не до конца понимают сюжет. Они сравнивают ленту со сложным кроссвордом и утверждают, что для понимания всей истории придется посмотреть кино три, а то и четыре раза.

Тем не менее мы знаем, что «Довод» — это название шпионской организации, в которую попадает главный герой. Он должен предотвратить Третью мировую войну. Сделать это можно только с помощью инверсии времени (не путешествия, а именно инверсии). В трейлере можно увидеть, как пули залетают обратно в пистолет — вот это оно и есть.

«Новые мутанты» (с 3 сентября, кинотеатры)

Режиссер: Джош Бун

В ролях: Аня Тейлор-Джой, Мэйси Уильямс, Антонио Бандерас, Алиси Брага

А здесь мы ступаем на зыбкую почву неопределенности. С одной стороны, премьера вроде как уже послезавтра, с другой — «Мутантов» переносили так часто, в том числе перед самым релизом, что совершенно не удивимся, если ленту снова не покажут в самый последний момент.





Это спин-офф «Людей Икс», который прикидывается хоррором. Картина посвящена пятерке детей-мутантов, которых удерживают на секретном объекте. Там они должны овладеть своими способностями, сразиться с собственными страхами и, если все получится, в итоге стать свободными.

Сначала релиз «Новых мутантов» планировали на 2018 год, потом — несколько раз на 2019-й, теперь вот 2020-й… Многострадальный и очень интересный прежде всего своей нелегкой судьбой блокбастер, который, кажется, вообще мог никогда не выйти.

«Мулан» (с 10 сентября)

Режиссер: Ники Каро

В ролях: Лю Ифэй, Джет Ли, Донни Йен

Этот диснеевский ремейк одноименного мультика мы ждали еще в марте, потом в июле, потом в августе — и вот теперь в сентябре. Надеемся, что ничего экстраординарного за это время не случится и ленту все же покажут в начале осени.





«Мулан» — фильм о девушке, которая выдает себя за мужчину, чтобы пойти в армию и защитить свою родину от иноземных захватчиков. Правда, в отличие от оригинала, главным злодеем здесь выступает не военачальник гуннов, а ведьма. Такая вот реалистичность.

Как это принято в подобных проектах «Диснея», рассказанная заново старая история должна обязательно стать реалистичнее предшественницы. Поэтому не ждите никаких веселых песенок и дракончика Мушу.

«Не входи» (с 10 сентября)

Режиссер: Джулиус Берг

В ролях: Мэйси Уильямс, Сильвестр МакКой, Сташа Хикс

Британский триллер, примечательный прежде всего исполнительницей главной роли. Мэйси Уильямс знают все, кто видел хоть пару серий «Игры престолов». Это та самая Арья Старк, избавившая человечество от Короля Ночи. В новом фильме у нее похожее амплуа смелой девушки.





Молодые оболтусы вламываются в особняк пожилой пары. Грабители хотят напугать старичков и заодно поживиться чем-нибудь ценным. Однако хозяева дома оказываются не такими простыми и безобидными, какими выглядели поначалу. Совсем скоро бандиты пожалеют, что стали здесь незваными гостями.

Судя по первым отзывам, «Не входи» — крепкий триллер, не претендующий на мировую славу. Говорят, фильм интересно смотреть благодаря действительно неожиданным сюжетным поворотам.

«После. Глава 2» (с 17 сентября)

Режиссер: Роджер Камбл

В ролях: Джозефина Лэнгфорд, Хиро Файнс-Тиффин, Луиза Ломбард

Вторая часть подростковой эротики, которая пришла на смену «оттенкам серого». Первая серия была типичной слабой драмой, которую все ругали, но почему-то запоем смотрели. Рейтинги низкие, но авторы не только отбили бюджет, но и прилично заработали на вторую часть.





Сюжет откровений не несет. Сошедшаяся в прошлом фильме пара испытывает трудности в отношениях. В это время в жизни главной героини появляется покладистый идеальный мужчина. Начинаются ревность, драки за женщину и коварные разборки. В общем, жуть как интересно.

При всем этом у «После. Глава 2» на удивление многочисленная армия поклонников. Фильм входит в разные рейтинги ожиданий и держится там на очень высоких позициях. То есть кому-то эта сага интересна.

«Никогда, редко, иногда, всегда» (с 17 сентября)

Режиссер: Элиза Хиттман

В ролях: Сидни Фланиган, Талия Райдер, Теодор Пеллерен

Фильм из категории «не для всех». В частности, от него остались в восторге профессиональные кинокритики (91 балл на Metacritic), а обычные зрители кино захейтили. Основная претензия последних — «феминистская пропаганда о сильных независимых женщинах, которых, тем не менее, всегда будет угнетать белый цисгендерный патриархат».





17-летняя Отом живет в захолустном городишке. Здесь все плохо и уныло: одноклассники недостаточно чувственны, родители уставшие и замученные, на подработке в магазине приходится терпеть престарелых приставал. Когда девушка узнает, что беременна, то решает избавиться от ребенка. Вместе с двоюродной сестрой она бежит в Нью-Йорк, где с абортами должно быть проще, чем в Пенсильвании.

«Никогда, редко, иногда, всегда» получил специальный приз жюри на фестивале «Сандэнс», а также «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале. Кинокритики называют ленту шедевром неореализма, который нужно посмотреть всем.

«Стрельцов» (с 24 сентября)

Режиссер: Илья Учитель

В ролях: Александр Петров

Российский кинематограф нашел золотую жилу, которой стал советский спорт. Истории о победах давно не существующей страны будоражат умы и кошельки соотечественников, которые вереницами идут в кинотеатры, чтобы всплакнуть о прошлом.





Как ясно из названия, новая спортивная эпопея посвящена звезде советского футбола. В 18 лет Эдуард Стрельцов стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР. Все ждали дуэли Стрельцова и Пеле на чемпионате мира в Швеции, но советский футболист туда не попал из-за обвинений в изнасиловании 20-летней девушки. После тюрьмы он вернулся в большой спорт, хотя прежних высот так и не достиг.

В роли футболиста — вездесущий Александр Петров. В качестве режиссера картины выступил 27-летний сын Алексея Учителя. Скорее всего, ленту ждет успех уровня «Легенды №17».