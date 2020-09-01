Неформальное заседание Совбеза ООН по Беларуси может пройти в пятницу

Мероприятие пройдет по так называемой "формуле Арриа", оно не относится напрямую к заседаниям Совбеза. На него можно приглашать не только дипломатов, но и представителей общественности и неправительственных организаций. Участие в таком заседании необязательно, согласие всех членов Совбеза не обязательно.





"Заседание намечено на пятницу", - сообщил собеседник агентства.





Ранее в эстонском постпредстве при ООН рассказали, что Таллинн намерен провести заседание Совбеза по "формуле Арриа", посвященное ситуации в Беларуси. Дипломаты рассказали, что организаторы уже связались с офисом экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской и предложили принять участие в мероприятии.



