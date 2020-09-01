Источник материала: Ежедневник

Задержанный в середине июня Бабарико и глава его штаба Мария Колесникова сообщили о создании новой политической партии, документы на ее регистрацию будут поданы в ближайшее время.

Об этом говорится в видеобробращении, записанном кандидатом в президенты Беларуси Виктором Бабарико и Марией Колесниковой.

Поскольку 18 июня бывший глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабрико был задержан и с тех пор находится в СИЗО, это сообщение, очевидно, было записано до этих событий.

Как говорит в видеоролике Виктор Бабарико, «пришло время объявить о продолжении борьбы, но уже с наличием какой-то организационной формы», которая могла бы объединить всех сторонников.

Главной задачей Бабарико назвал обеспечение проведения конституционной реформы.

Также, по его словам, необходимо работать по усовершенствованию и улучшению нашей экономики, и самое главное — давать возможность людям проявлять свою гражданскую инициативу.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Штаб Виктора Бабарико объявил о создании политической партии «Вместе» Задержанный в середине июня Бабарико и глава его штаба Мария Колесникова сообщили о создании новой политической партии, документы на ее регистрацию будут поданы в...

Мария Колесникова заметила, что сейчас Беларусь находится в политическом и социально-экономическом кризисе, и ее команда знает, как из него выйти.