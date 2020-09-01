Как прошло комплексное тактическое учение в Гродненской области - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Одной из основных задач учений – работа системы управления и взаимодействия войск в сложной обстановке, сообщает Минобороны республики.

Для проведения маневров были задействованы несколько участков местности, а также один из самых крупных полигонов – Гожский. Руководил процессом командующий войсками Западного оперативного командования генерал-майор Виктор Гулевич.

"По замыслу маневров подразделения вели борьбу с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями условного неприятеля", - говорится в описании к видеоролику, опубликованному "ВоенТВ".

В учениях были задействованы различные рода войск – летчики, танкисты, мотострелки, ракетчики и десантники.

А после учебного боя военнослужащих ожидала культурная программа. Перед участниками выступил Ансамбль песни и танца Вооруженных Сил и другие коллективы.

Ранее глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин заявил о вмешательстве во внутренние дела страны и предложил провести комплексные тактические учения с войсками западного оперативного командования на гродненском тактическом направлении. Инициативу одобрил президент страны Александр Лукашенко.

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