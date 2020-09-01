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Лето не собирается прощаться. 1 сентября в Беларуси ожидается до +27°C
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Несмотря на первый день календарной осени, лето прощаться не собирается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По юго-востоку страны и вовсе, как в июльский жаркий день, ожидается до +27 градусов.
1 сентября ожидается переменная облачность, преимущественно по юго-западу пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы.
Приближающуюся осень, пожалуй, выдаст лишь северный, северо-восточный ветер.
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Новости Беларуси. Несмотря на первый день календарной осени, лето прощаться не собирается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По юго-востоку страны и...
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