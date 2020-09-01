﻿ Лето не собирается прощаться. 1 сентября в Беларуси ожидается до +27°C. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лето не собирается прощаться. 1 сентября в Беларуси ожидается до +27°C

01.09.2020 09:45 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Несмотря на первый день календарной осени, лето прощаться не собирается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лето не собирается прощаться. 1 сентября в Беларуси ожидается до +27°C

По юго-востоку страны и вовсе, как в июльский жаркий день, ожидается до +27 градусов.

1 сентября ожидается переменная облачность, преимущественно по юго-западу пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы.

Приближающуюся осень, пожалуй, выдаст лишь северный, северо-восточный ветер.

Температура воздуха: от +15 до +27 градусов тепла.  

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Несмотря на первый день календарной осени, лето прощаться не собирается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По юго-востоку страны и...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Очень дорогой президент, дороже не бывает": экономист Заико об обвале белорусского рубля и роли IT-сектора в экономике страны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика