Лето не собирается прощаться. 1 сентября в Беларуси ожидается до +27°C

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Несмотря на первый день календарной осени, лето прощаться не собирается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





По юго-востоку страны и вовсе, как в июльский жаркий день, ожидается до +27 градусов.

1 сентября ожидается переменная облачность, преимущественно по юго-западу пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы.

Приближающуюся осень, пожалуй, выдаст лишь северный, северо-восточный ветер.