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«Люди не пойдут против мира, против того, что они имеют». Что говорят сотрудники «Красного пищевика»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сладкими обещаниями сыт не будешь. Это точно знают на кондитерской фабрике «Красный пищевик». В то время, когда отдельные Telegram-каналы призывают к общенациональной забастовке, здесь продолжают трудиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ведь никакие сомнительные плюшки завтра не заменят стабильность сегодня.
Ольга Кравченко, контролер пищевой продукции:
Николай Гращенков, заместитель директора кондитерской фабрики:
Отметим, «Красный пищевик» – лидер страны в производстве пастило-мармеладных изделий. Продукция широко известна и зарубежному потребителю. Предприятие продолжает расширяться и наращивать мощности, открывать новые производства.
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«Люди не пойдут против мира, против того, что они имеют». Что говорят сотрудники «Красного пищевика»
Новости Беларуси. Сладкими обещаниями сыт не будешь. Это точно знают на кондитерской фабрике «Красный пищевик». В то время, когда отдельные Telegram-каналы призывают к...
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