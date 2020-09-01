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«Люди не пойдут против мира, против того, что они имеют». Что говорят сотрудники «Красного пищевика»

01.09.2020 10:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сладкими обещаниями сыт не будешь. Это точно знают на кондитерской фабрике «Красный пищевик». В то время, когда отдельные Telegram-каналы призывают к общенациональной забастовке, здесь продолжают трудиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ведь никакие сомнительные плюшки завтра не заменят стабильность сегодня.

«Люди не пойдут против мира, против того, что они имеют». Что говорят сотрудники «Красного пищевика»

Ольга Кравченко, контролер пищевой продукции:
Все хотят жить стабильно. Естественно, то, что предлагает оппозиция, ее программа это не стабильность. На приватизацию отдать предприятия. У нас 51 % акций государственные, мы находимся под защитой своего государства. Естественно, люди это тоже понимают. И люди не пойдут против мира, против того, что они имеют.

«Люди не пойдут против мира, против того, что они имеют». Что говорят сотрудники «Красного пищевика»

Николай Гращенков, заместитель директора кондитерской фабрики:
Почему мы выслушиваем этих людей, смотрим, слушаем, говорим, и мы их не освистываем? Мы культурно ко всем относимся. Но когда я родился в Республике Беларусь под этим флагом, почему меня освистывают, если я иду с ним или у меня есть иное мнение? Я этого не понимаю. Я не собираюсь в своей стране прятаться от кого-то или стесняться того, что у меня красно-зеленый флаг с символикой Республики Беларусь. Это мой флаг, и я горд, что живу в Республике Беларусь.

«Люди не пойдут против мира, против того, что они имеют». Что говорят сотрудники «Красного пищевика»

Отметим, «Красный пищевик» – лидер страны в производстве пастило-мармеладных изделий. Продукция широко известна и зарубежному потребителю. Предприятие продолжает расширяться и наращивать мощности, открывать новые производства.

Люди в материале: Ольга Кравченко, Николай Гращенков

 
 
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Новости Беларуси. Сладкими обещаниями сыт не будешь. Это точно знают на кондитерской фабрике «Красный пищевик». В то время, когда отдельные Telegram-каналы призывают к...
 
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