Продолжит ли рубль падать в сентябре и до каких отметок могут добраться доллар и евро

Источник материала: Tut.by

Валютная корзина по отношению к белорусскому рублю растет уже шесть недель подряд. Несмотря на то, что на торгах 31 августа доллар и евро слегка снизились, из-за сильного роста российского рубля корзина достигла исторических максимумов. У людей еще остались рублевые ресурсы, которые они могут продолжить переводить в валюту. Поэтому, давление на белорусский рубль, вероятнее всего, продолжится и дальше. FINANCE.TUT.BY спросил у экспертов, что будет с курсами валют в ближайшую неделю и чего ожидать к концу сентября.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

«Думаю, давление на белорусский рубль продолжится»

По мнению старшего аналитика «Альпари Евразия» Вадима Иосуба, первую неделю сентября, да и вообще весь месяц сохранится тенденция падения белорусского рубля к основным иностранным валютам.

— Если говорить о последней неделе августа, то за это время подорожали все три иностранные валюты по отношению к белорусскому рублю. Доллар вырос на 5,61%, евро — на 6,2%, российский рубль — на 4,99%. Валютная корзина за неделю выросла на 5,42%, — анализирует ситуацию аналитик. — К слову, это была шестая неделя, когда стоимость валютной корзины по отношению к белорусскому рублю росла. Если говорить о месяце, динамика была еще более серьезная. За август доллар прибавил 8,91%, евро вырос на 9%, а российский рубль прибавил 8,49%. Валютная корзина за месяц выросла на 8,72%.

Кстати, за месяц курс доллара к евро практически не изменился, российский рубль к иностранным валютам тоже снизился незначительно, отмечает Вадим Иосуб. — То есть динамика, которую мы видим, это в чистом виде падение белорусского рубля ко всем валютам, которое никак не спишешь на какие-то внешние факторы.

— После длительного роста доллар и евро на торгах в понедельник 31 августа спустились с исторических максимумов, которых они достигли на торгах в пятницу (28 августа). Доллар снизился на 0,3%, евро — на 0,2%. Но зато и российский рубль, и валютная корзина вновь обновили исторические максимумы на последних торгах месяца. Российский рубль подорожал сразу на 0,75%. Поэтому выросла и валютная корзина, — говорит эксперт. -Тенденция к росту иностранных валют, думаю, сохранится и в ближайшую неделю, и в ближайший месяц. Хотя темпы этого роста чуть-чуть замедлятся. В отдельные дни будет коррекция валют, то есть валюты не обязаны расти каждый день. Но в целом тренд на рост курса останется.

Как говорит Вадим Иосуб, через неделю доллар может вырасти до 2,78 рубля, евро — до 3,33, а российский рубль — до 3,71 белорусских за 100 российских.

— Если говорить о курсах к концу месяца, то доллар может вырасти до 2,86 рубля, евро — до 3,41, а российский рубль — до 3,86 за 100 российских, — прогнозирует аналитик.

По поводу того, какие конкретно факторы повлияли на рост курсов иностранных валют, эксперт говорит, что об этом можно будет судить, когда в сентябре выйдет статистика Нацбанка.

— В покупке валюты участвовали все — и население, и предприятия, и сами банки. Это мы можем понять по косвенным признакам, — отмечает он. — Скорее всего, сейчас покупка со стороны банков немного притормозилась, благодаря тому что Национальный банк перестал выдавать банкам кредиты овернайт. У них стало меньше рублевых ресурсов на покупку валюты. У населения ресурсы тоже, наверное, уменьшились, но вряд ли они закончились полностью. Основной ресурс населения — это деньги на отзывных рублевых депозитах, на которых на начало августа было около 1,5 миллиарда рублей. Часть этих депозитов снята и конвертирована в валюту. Часть еще может быть конвертирована в валюту. Поэтому, думаю, давление на белорусский рубль продолжится. Точную статистику, сколько у нас осталось депозитов на начало сентября, мы узнаем чуть позже.

«Мы можем легко упасть, если будет сохраняться нестабильная ситуация в политическом плане»

Директор компании «ФТМ Брокерс» Александр Сабодин также считает, что если политическая ситуация в стране не устаканится, то белорусский рубль продолжит падать к иностранным валютам. И темпы падения могут даже ускориться.

— С момента выборов президента — с даты после голосования, доллар по отношению к национальной валюте вырос практически на 20 копеек. Это меньше чем за месяц. Это все происходит по большей части из-за каких-то политических волнений, отключения интернета, демонстраций и так далее, — поясняет Александр Сабодин. — Я в прошлом прогнозе говорил, что с курсами валют все будет хорошо только если выборы пройдут гладко, чего не произошло. Текущая ситуация сохраняется. Поэтому на следующей неделе я ожидаю, что у нас продолжится падение белорусского рубля. Будет расти и доллар, и евро, и российский рубль.

Что касается ситуации в рамках месяца, по мнению эксперта, если у нас все устаканится, можно ждать даже корректировки курса белорусского рубля — он может укрепиться.

- Насколько мы все видим, Россия заинтересована в стабильности в Беларуси. И соответственно готова оказать нам помощь кредитами. Финансирование из-за рубежа для Беларуси остается вполне реальным. По крайней мере страна справится с краткосрочными обязательствами. Но если текущая ситуация сохранится, то и динамика национальной валюты останется прежней в течение месяца. Возможно, даже ускорится. То есть если рубль за неполный месяц упал на 20 копеек по отношению к доллару, то в сентябре он может упасть на 30 копеек и к концу приблизится к 3 рублям.

Эксперт считает, что в случае с евро рост курса может быть еще большим чем у доллара.

— 10 августа курс евро был 2,9 рубля, сейчас 3,16. За первую неделю сентября он может достичь отметки 3,25−3,30, а к концу месяца вполне реален рост курса на 30−40 копеек. Плюс евро растет и на внешнем рынке, он укрепляется по отношению к американской валюте. Поэтому евро по отношению к белорусскому рублю будет расти быстрее, — говорит Александр Сабодин. — С российским рублем та же самая картина. 10 августа курс был примерно 3,3 рубля за 100 российских, а на 1 сентября 3,6 рубля. То есть мы видим, что белорусский рубль по отношению к российскому потерял уже больше 25 копеек. За первую неделю сентября ожидаю падение еще копеек на 10. Что касается месяца, то мы можем легко упасть и на 30 копеек, если будет сохраняться нестабильная ситуация в политическом плане.