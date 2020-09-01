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Президент Беларуси: горжусь молодыми людьми, которые не отрываются от жизни и выбирают реальную профессию

01.09.2020 11:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В День знаний Александр Лукашенко совершает рабочую командировку в Барановичи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства посещает государственный профессионально-технический колледж сферы обслуживания.

Президент Беларуси: горжусь молодыми людьми, которые не отрываются от жизни и выбирают реальную профессию

Президент принимает участие в праздничной линейке. Он подчеркнул, что гордится молодыми людьми, которые не отрываются от жизни и выбирают реальную профессию.

Александр Лукашенко направил поздравление с Днём знаний

Президент Беларуси: горжусь молодыми людьми, которые не отрываются от жизни и выбирают реальную профессию

После торжественного события глава государства ознакомится с организацией в колледже учебного процесса. Он был создан в 1964 году. Здесь готовят швей, портных, закройщиков, страховых агентов, продавцов и по ряду других специальностей. Совместно с Управлением по труду, занятости и социальной защиты населения в колледже также организована профессиональная подготовка незанятых граждан.

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Новости Беларуси. В День знаний Александр Лукашенко совершает рабочую командировку в Барановичи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства...
 
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