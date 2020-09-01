Лукашенко ждут в Кремле для подписания 31-ой дорожной карты?

Открытым медиа » рассказали два собеседника в администрациях президента РФ и собеседник в администрации Лукашенко. В Москве рассчитывают, что на предстоящей встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко, о которой на днях они договорились, ключевой темой переговоров станет ускорение интеграции двух стран. От Лукашенко ждут согласия на подписание всех дорожных карт по интеграции для создания "союзного государства" — об этом «» рассказали два собеседника в администрациях президента РФ и собеседник в администрации Лукашенко.





По словам источника в МИД Беларуси, встреча может пройти в России в течение двух недель — максимум до конца следующей недели. Причём, как утверждает собеседник ОМ, Москва торопит, а Лукашенко откладывает встречу и выжидает.





По словам одного из собеседников в российской администрации, от Лукашенко ждут публичного обещания укрепить "союзное государство". Другой источник в АП уточняет: в Москве надеются на согласование оставшихся 2 из 30 дорожных карт, которые необходимо подписать для полноценной интеграции.





О таких же ожиданиях от встречи говорит и источник ОМ в администрации Лукашенко.





«В ходе встречи предполагается обсудить и дорожные карты по интеграции двух стран. Но это только одна из тем, хотя Кремль вполне может сделать её главной повесткой, — рассказал собеседник издания. — Официально есть 30 дорожных карт по углубленной интеграции РФ и РБ, из них согласованы (ещё в конце 2019-го) 28, по двум (по единой налоговой системе и по единому рынку нефти и газа) идут переговоры. Но реально есть ещё 31-я дорожная карта, секретная, она прописывает создание наднациональных органов управления в "союзном государстве", и в реальности это будет означать потерю Беларусью суверенитета. Раньше Лукашенко категорически отказывался её подписывать, а теперь у него уже не то положение, чтобы спорить».





Сейчас правительства двух стран срочно обновляют прежние договоренности, добавляет источник ОМ. По его данным, российское руководство планирует напомнить официальному Минску , что 4 июня белорусский посол в РФ Владимир Семашко заявил: Беларусь и Россия осенью текущего года могут вернуться к обсуждению дорожных карт по углублению интеграции в рамках "союзного государства".





«Дорожные карты» — это межправительственные документы, которые после подписания главами государств и премьерами и ратификации парламентами становятся документами "союзного государства", имеющими статус закона.





Однако дело в том, что результаты президентских выборов многие страны мира, в том числе ЕС и США, считают сфальсифицированными, а статус белорусского правительства спорный, поскольку правительство было назначено с нарушением закона. Что касается парламента, то сейчас в отношении рядя депутатов избиратели запустили процедуру отзыва.





Таким образом в данной ситуации чтобы ни подписал Лукашенко и его правительство и чтобы потом ни одобрил так называемый белорусский парламент де-факто и де-юре в представлении международного сообщества не будет иметь юридической силы, а правомерность подписания таких документов можно будет оспорить в международном суде.





Впервые о «дорожных картах» по углубленной белорусско-российской интеграции заговорили в сентябре 2019-го. Наиболее активно их согласование проходило в конце прошлого года. Пока не подписана ни одна из них: Лукашенко неоднократно подчёркивал, что подписание дорожных карт возможно только пакетным принципом, то есть когда согласованы все до единой.





О том, что дополнительная (31-я карта) содержит план создания наднациональных органов, в декабре 2019 года заявлял сам Лукашенко. Правда, тогда же оговорился, что не будет её не только подписывать, но и вообще обсуждать с Путиным. Все дорожные карты до сих пор остаются под грифом «секретно».





Но сейчас ситуация для Лукашенко кардинально изменилась и он может решить, что быть "губернатором" "Северо-Западного края" более приемлемо, чем, например, даже и суперкомфортная камера в Гааге.