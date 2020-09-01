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Илон Маск вошел в тройку богатейших людей мира

01.09.2020 11:28 — Разное |  
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Илон Маск вошел в тройку богатейших людей мира

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск обогнал основателя компании Facebook Марка Цукерберга и вышел на третье место в списке самых богатых людей мира. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно оценкам экспертов агентства, по состоянию на 31 августа состояние основателя компаний Tesla и SpaceX превысило отметку в $111,3 млрд. Причиной тому стало резкое подорожание акций Tesla. Занимавший ранее третью позицию в списке Марк Цукерберг является обладателем состояния в $110,5 млрд.

Вторая строчка рейтинга по-прежнему остается за основателем американского технологического гиганта Microsoft Биллом Гейтсом, состояние которого оценивается в $125 млрд. Первую же позицию занимает основатель Amazon Джефф Безос, сумма активов которого оцениваются в $200 млрд.

Фото: BBC

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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск обогнал основателя компании Facebook Марка Цукерберга и вышел на третье место в списке самых богатых людей мира....
 
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