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Стюардесса ногами закрыла верхние багажные полки в самолете

01.09.2020 11:32 — Разное |  
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Стюардесса ногами закрыла верхние багажные полки в самолете

Бортпроводница ногами закрыла верхние багажные полки в салоне самолета. Трюк получился не с первой попытки, как призналась женщина. Об этом сообщает Daily Mail.


Линдси О’Брайен прославилась после такого трюка. Само видео записывали в пустом салоне судна. На кадрах бортпроводница в проходе между пассажирскими креслами берется руками за подлокотники, а затем неожиданно переворачивается вверх и закрывает ногами в туфлях на высоких каблуках верхние багажные полки.

По словам 35-летней американки, ранее она занималась йогой и была чирлидером. В какой-то момент ей захотелось проверить, сможет ли она сделать этот трюк.

Все получилось, правда, примерно с 20 попытки.

Фото: carscomfort.ru/ 

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Бортпроводница ногами закрыла верхние багажные полки в салоне самолета. Трюк получился не с первой попытки, как призналась женщина. Об этом сообщает Daily Mail. ...
 
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