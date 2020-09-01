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Наказали "стрелочников": суд огласил приговор по делу о взрывах на салюте в Минске

01.09.2020 11:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд Московского района столицы вынес обвинительный приговор фигурантам уголовного дела о взрывах во время салюта 3 июоя 2019 года в Минске.

Наказали "стрелочников": суд огласил приговор по делу о взрывах на салюте в Минске
По делу о взрывах во время салюта на День Независимости 3 июля 2019 года в качестве обвиняемых были задержаны и попали под следствие три человека: офицер Минской военной комендатуры и два сотрудника российского предприятия, которое изготовило фейерверки. 

Российские граждане находятся под стражей с момента задержания – с 4 июля прошлого года.

Сегодня суд назначил наказание россиянам Константину Денисову и Максимилиану Сафронову в виде трех лет колонии-поселения.

Ранее прокурор просил всем обвиняемым по три года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме этого, он попросил суд запретить двум россиянам занимать должности, связанные с работой с пиротехникой.

Как ранее сообщал Sputnik, в ходе суда сотрудники российского предприятия, которое изготовило салюты, вины не признали. Их судят за то, что совершили нарушение правил использования пиротехнических изделий, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого телесного повреждения, ущерба в крупном размере и смерть человека. 

Офицер Минской комендатуры, который находится под подпиской о невыезде, признал вину частично. Его судят за нарушение правил использования пиротехнических изделий, которое повлекло травмы и смерть человека. 

Во время ночного салюта 3 июля 2019 года в парке Победы, возле Чижовского кладбища и в районе гаража Минской военной комендатуры из-за допущенных нарушений произошли нештатные срабатывания заряда фейерверков в стволах мортир четырех салютных установок на огневых позициях, которые повлекли разрушение пусковых модулей. 

В итоге от полученных телесных повреждений скончалась женщина, 11 гражданам причинены телесные повреждения. Повреждено и уничтожено имущество физических и юридических лиц на общую сумму свыше 742 тысяч рублей.
 
Теги: Минск
 
 
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Суд Московского района столицы вынес обвинительный приговор фигурантам уголовного дела о взрывах во время салюта 3 июоя 2019 года в Минске.
 
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