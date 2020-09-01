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В Украине неизвестные взорвали железнодорожный путь, по которому ехал поезд с бензином из Беларуси

01.09.2020 11:28 — Разное |  
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В Украине неизвестные взорвали железнодорожный путь, по которому ехал поезд с бензином из Беларуси

В Житомирской области неизвестные взорвали железнодорожный путь, по которому ехал поезд из Беларуси с бензином и дизтопливом. Информация об этом размещена на сайте Службы безопасности Украины.


Взрыв произошел на перегоне «Сокорики-Бехи». Именно по этому пути следовал грузовой поезд, который транспортировал из Беларуси 64 вагона горюче-смазочных материалов. В результате взрыва деформированы рельсы и повреждены железнодорожные шпалы, но никто не пострадал.

Подрыв признан террористическим актом. Виновным грозит до десяти лет заключения. 

Фото: СБУ

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В Житомирской области неизвестные взорвали железнодорожный путь, по которому ехал поезд из Беларуси с бензином и дизтопливом. Информация об этом размещена на...
 
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