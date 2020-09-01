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В Украине неизвестные взорвали железнодорожный путь, по которому ехал поезд с бензином из Беларуси
01.09.2020 11:28 — Разное |
В Житомирской области неизвестные взорвали железнодорожный путь, по которому ехал поезд из Беларуси с бензином и дизтопливом. Информация об этом
Взрыв произошел на перегоне «Сокорики-Бехи». Именно по этому пути следовал грузовой поезд, который транспортировал из Беларуси 64 вагона горюче-смазочных материалов. В результате взрыва деформированы рельсы и повреждены железнодорожные шпалы, но никто не пострадал.
Подрыв признан террористическим актом. Виновным грозит до десяти лет заключения.
Фото: СБУ
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В Житомирской области неизвестные взорвали железнодорожный путь, по которому ехал поезд из Беларуси с бензином и дизтопливом. Информация об этом размещена на...
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