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Более 50 уголовных дел заведено СК по факту угроз и запугивания через соцсети

01.09.2020 11:28 — Разное |  
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Более 50 уголовных дел заведено СК по факту угроз и запугивания через соцсети

В поствыборный период сотрудники учреждений образования, а также депутаты, журналисты, работники местных администраций, активисты молодёжных движений, руководители и сотрудники предприятий, не желающие поддерживать протесты и выступать с критикой властей, стали объектами травли, угроз и запугивания через интернет. 

В частности, в некоторых Telegram-каналах развернули кампанию по отзыву депутатов. Парламентариев призывают отказаться от полномочий под угрозой расправы над ними, их родными и близкими. Многие из них получают сообщения схожего содержания, отправители указывают личные данные не только депутатов, госслужащих и руководителей, но и членов их семей по именам. В Следственном комитете по подобным фактам только за последние две недели возбуждено более пятидесяти уголовных дел. Помимо угроз и насилия, имеют место и факты откровенного вандализма. Так накануне неизвестные осквернили стены храма Святого Николая Чудотворца под Минском.

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В поствыборный период сотрудники учреждений образования, а также депутаты, журналисты, работники местных администраций, активисты молодёжных движений,...
 
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