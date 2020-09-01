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Продукцию 10 белорусских предприятий включили в евразийский реестр
01.09.2020 11:44 — Разное |
Продукцию десяти белорусских предприятий включили в евразийский реестр. Это даёт возможность производителям участвовать в государственных и муниципальных закупках в России.
Особенно это актуально после введения ограничений Москвой в конце апреля этого года. Среди предприятий, товары которых попали в реестр российского Министерства промышленности и торговли, – МАЗ, «Амкодор», МЗКТ, «Камволь» и «Сукно».
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Продукцию десяти белорусских предприятий включили в евразийский реестр. Это даёт возможность производителям участвовать в государственных и муниципальных...
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