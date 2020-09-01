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Глава католической церкви обратился в Госпогранкомитет. В каком случае белоруса могут не пустить в страну?

01.09.2020 12:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера в Беларусь не смог въехать глава католической церкви Беларуси 74-летний Тадеуш Кондрусевич. Гражданина Беларуси не впустили в страну без объяснения причин. Митрополит уже направил запрос в Госпогранкомитет, но ГПК до сих пор не комментирует ситуацию. По словам пресс-секретаря белорусской католической церкви, это беспрецедентная ситуация.

— Митрополит еще в Польше, он от своего имени направил письмо в Госпогранкомитет, — рассказал Onliner пресс-секретарь католической церкви в Беларуси Юрий Санько. — Мы от имени епархии также будем обращаться, чтобы нам разъяснили, почему нашего митрополита не пустили. И на протяжении дня мы опубликуем информацию относительно наших инициатив. Это беспрецедентная ситуация в мире.

В ГПК, куда Onliner обратился за комментарием, ответили, что все по-прежнему. То есть ситуацию пограничники не комментируют. Мы также уточнили, первый ли это случай, что страна не пускает гражданина на свою территорию.

— Без комментариев, — ответили в пресс-службе.

Что говорит закон?

Въезд в Беларусь регламентируется специальным законом №49-3 «О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь». Он принят 20 сентября 2009 года.

Согласно статье 3 этого закона гражданин не может быть лишен права на выезд из Республики Беларусь и права на въезд в Республику Беларусь. Право гражданина на выезд из Республики Беларусь может быть временно ограничено в соответствии с настоящим Законом и иными законодательными актами в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц. Но право гражданина на въезд в Республику Беларусь согласно закону не может быть ограничено.

То есть, по сути, Кондрусевича могут не впустить в страну только в случае, если он по каким бы то ни было причинам перестал быть гражданином страны. Но у Тадеуша Кондрусевича только белорусское гражданство, никакого другого нет, отмечают в пресс-службе.

Согласно статье 10 Конституции Республики Беларусь никто не может быть лишен гражданства.

(будет дополнено)

 
 
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Вчера в Беларусь не смог въехать глава католической церкви Беларуси 74-летний Тадеуш Кондрусевич. Гражданина Беларуси не впустили в страну без объяснения причин....
 
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