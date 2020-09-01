ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Зря я пошёл туда». Участник протеста сожалеет, что поддался эффекту толпы

01.09.2020 12:03 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Участники протестов признают свою вину и сожалеют о том, что поддались эффекту толпы и проявляли агрессию по отношению к правоохранительным органам в первые дни беспорядков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По уголовным делам о сопротивлении сотрудникам милиции фигурируют не только молодые люди. Вот, например, 60-летний нетрезвый мужчина в Жлобине бросил бутылку в силовиков. Уже сейчас протестующий сожалеет о своем поступке.

«Зря я пошёл туда». Участник протеста сожалеет, что поддался эффекту толпы

«Зря я пошёл туда». Участник протеста сожалеет, что поддался эффекту толпы

С 9-го на 10-е вечером вышел на площадь. Стоят люди, я остался с ними. Потом начали в милицию камнями кидать. Ну, я кинул бутылку, бутылка попала в работника правоохранительных органов. Зря я пошел туда, надо было не идти. Против законной власти куда идти, против законной власти нечего идти, иначе будешь сидеть. А лучше на свободе быть, чем сидеть.  

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Участники протестов признают свою вину и сожалеют о том, что поддались эффекту толпы и проявляли агрессию по отношению к правоохранительным...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чемпионат мира по танго в Буэнос-Айресе прошел в онлайн-формате (ВИДЕО)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика