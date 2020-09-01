«Зря я пошёл туда». Участник протеста сожалеет, что поддался эффекту толпы

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Участники протестов признают свою вину и сожалеют о том, что поддались эффекту толпы и проявляли агрессию по отношению к правоохранительным органам в первые дни беспорядков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По уголовным делам о сопротивлении сотрудникам милиции фигурируют не только молодые люди. Вот, например, 60-летний нетрезвый мужчина в Жлобине бросил бутылку в силовиков. Уже сейчас протестующий сожалеет о своем поступке.









С 9-го на 10-е вечером вышел на площадь. Стоят люди, я остался с ними. Потом начали в милицию камнями кидать. Ну, я кинул бутылку, бутылка попала в работника правоохранительных органов. Зря я пошел туда, надо было не идти. Против законной власти куда идти, против законной власти нечего идти, иначе будешь сидеть. А лучше на свободе быть, чем сидеть.