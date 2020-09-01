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Власти бросили ОМОН на разгон мирной акции студентов

01.09.2020 12:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В центре столицы в районе площади Победы правоохранители разогнали мирную акцию протеста студентов минских вузов.

Власти бросили ОМОН на разгон мирной акции студентов

Как сообщает БелаПАН, участникам студенческого шествия не дали подойти к зданию Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ).

Демонстранты хотели подойти к вузу со стороны улицы Румянцева, чтобы студенты МГЛУ могли к ним присоединиться, но дорогу перекрыли сотрудники ОМОН. В итоге колонна развернулась в обратную сторону.

Студентов сопровождали люди в форме и штатском, которые снимают происходящее на видео.

Всего на момент разгона в колонне было 250 человек — это студенты БГУИР и БНТУ.

На перекрестке проспекта Независимости с улицей Захарова студентов опять остановил ОМОН. Колонна развернулась в обратную сторону.

Власти бросили ОМОН на разгон мирной акции студентов

Для проверки документов задержана съемочная группа Еврорадио — журналистка Мария Войтович и видеооператор. Их посадили в микроавтобус и увезли.

Одна группа студентов, которую ОМОН развернули в районе перекрестка проспекта Независимости с улицей Захарова, успела дойти до моста через Свислочь в районе площади Победы. Там дорогу им преградили несколько десятков сотрудников ОМОН. Демонстранты перебежали дорогу, силовики — за ними. Омоновцы стали в сцепку, студенты — тоже.

После этого начались задержания. Корреспонденты БелаПАН видели как минимум 15 задержаний. Остальные участники шествия разбежались по ближайшим дворам, их преследуют силовики.

 

 

 

Вторая группа демонстрантов — студентов Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) — пыталась пройти по улице Захарова от главного корпуса вуза к площади Победы. Возле площади путь им преградили сотрудники ОМОНа и силовики в штатском в черных масках. Несколько человек были задержаны, остальные бросились бежать в сторону вуза. Сейчас около 50 студентов находятся на крыльце главного корпуса МГЛУ.

Станция «Площадь Победы» тем временем закрыта на вход и выход — поезда проезжают ее, не останавливаясь. Минский метрополитен сообщает, что сделано «в целях обеспечения безопасности пассажиров».

 
 
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В центре столицы (в районе площади Победы) правоохранители разогнали мирную акцию протеста студентов минских вузов.
 
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