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Лавров обвинил Литву в раскачивании ситуации в Беларуси

01.09.2020 12:41 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Глава МИД РФ обвинил Литву в том, что власти этой страны пытаются раскачивать ситуацию в Беларуси.

"Наши литовские соседи перешли, по-моему, уже все грани приличия", - сказал Лавров.

"У нас есть основания полагать, что они с госпожой Светланой Тихановской работают совсем не демократическими методами и методами, в которых не сильно проявляется уважение к суверенитету Республики Беларусь", - добавил он.

Недовольство Лаврова, а точнее Кремля объяснить несложно: 25 августа Светлана Тихановская выступила в Европейском парламенте. Уже 4 сентября г-жа Тихановская выступит на заседании Совета Безопасности ООН, 8 сентября – перед Парламентской Ассамблей Совета Европы.

На каждой встрече, в каждом разговоре и в каждом выступлении Светлана говорит о том, что ситуации в Беларуси - это не геополитическая революция, это политический кризис внутри страны.

 
 
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Глава МИД РФ обвинил Литву в том, что власти этой страны пытаются раскачивать ситуацию в Беларуси.
 
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