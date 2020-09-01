ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«На ребёнка ложится очень большая нагрузка». В Минобразования просят родителей не слушать призывы обучать детей дома

01.09.2020 11:45 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Торжественные линейки 1 сентября проходят преимущественно для первых и выпускных классов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все школы будут работать в обычном режиме, но с учетом рекомендаций эпидемиологов.

«На ребёнка ложится очень большая нагрузка». В Минобразования просят родителей не слушать призывы обучать детей дома

Как пояснили в Министерстве образования, школьников ждут более длительные перерывы и соблюдение элементарных правил гигиены. Также специалисты обращаются к родителям с просьбой не обращать внимание на призывы ряда Telegram-каналов отказаться от гособразования и обучать детей дома.

«На ребёнка ложится очень большая нагрузка». В Минобразования просят родителей не слушать призывы обучать детей дома

Наталья Иванова, главный специалист Министерства образования Беларуси:
При организации образовательного процесса по индивидуальному учебному плану все-таки на ребенка ложится очень большая нагрузка. И родители должны четко осознавать, что ребенок полностью самостоятельно должен усваивать учебный план, сдавать зачеты, контрольные. То есть это достаточно сложно. Вряд ли родители смогут дать возможность своим ребятам провести какие-то опыты, демонстрации. Наверняка дома нет того оборудования, которое поможет в освоении учебного предмета.

«На ребёнка ложится очень большая нагрузка». В Минобразования просят родителей не слушать призывы обучать детей дома

Специалисты напоминают: индивидуальное обучение и образование на дому возможны лишь в исключительных случаях. Они предусмотрены для одаренных ребят и детей, которые не могут посещать школу по медицинским показаниям.

Люди в материале: Наталья Иванова

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Торжественные линейки 1 сентября проходят преимущественно для первых и выпускных классов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все школы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стюардесса ногами закрыла верхние багажные полки в самолете
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика