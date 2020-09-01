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«На ребёнка ложится очень большая нагрузка». В Минобразования просят родителей не слушать призывы обучать детей дома
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Торжественные линейки 1 сентября проходят преимущественно для первых и выпускных классов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все школы будут работать в обычном режиме, но с учетом рекомендаций эпидемиологов.
Как пояснили в Министерстве образования, школьников ждут более длительные перерывы и соблюдение элементарных правил гигиены. Также специалисты обращаются к родителям с просьбой не обращать внимание на призывы ряда Telegram-каналов отказаться от гособразования и обучать детей дома.
Наталья Иванова, главный специалист Министерства образования Беларуси:
Специалисты напоминают: индивидуальное обучение и образование на дому возможны лишь в исключительных случаях. Они предусмотрены для одаренных ребят и детей, которые не могут посещать школу по медицинским показаниям.
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«На ребёнка ложится очень большая нагрузка». В Минобразования просят родителей не слушать призывы обучать детей дома
Новости Беларуси. Торжественные линейки 1 сентября проходят преимущественно для первых и выпускных классов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все школы...
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