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Евродепутаты от Польши обсудят ситуацию в Беларуси

01.09.2020 13:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Утром 2 сентября польские евродепутаты, представляющие Польшу, примут участие в заседании польского клуба, посвященного ситуации в Беларуси.

По мнению членов Европарламента от правящей в Польше партии «Право и справедливость», настал момент забыть внутренние политические разногласия и совместно обсудить происходящее в  Беларуси.

Предложение было поддержано оппозиционными депутатами, которые примут участие во встрече лично или удаленно.

Ожидается, что в начале круглого стола к присутствующим обратится премьер-министр Матеуш Моравецкий, пишет polskieradio.pl.

 
 
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Утром 2 сентября польские евродепутаты, представляющие Польшу, примут участие в заседании польского клуба, посвященного ситуации в Беларуси.
 
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