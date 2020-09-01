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Евродепутаты от Польши обсудят ситуацию в Беларуси
Источник материала: Навiны
Утром 2 сентября польские евродепутаты, представляющие Польшу, примут участие в заседании польского клуба, посвященного ситуации в Беларуси.
По мнению членов Европарламента от правящей в Польше партии «Право и справедливость», настал момент забыть внутренние политические разногласия и совместно обсудить происходящее в Беларуси.
Предложение было поддержано оппозиционными депутатами, которые примут участие во встрече лично или удаленно.
Ожидается, что в начале круглого стола к присутствующим обратится премьер-министр Матеуш Моравецкий, пишет
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Утром 2 сентября польские евродепутаты, представляющие Польшу, примут участие в заседании польского клуба, посвященного ситуации в Беларуси.
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