Евродепутаты от Польши обсудят ситуацию в Беларуси

Утром 2 сентября польские евродепутаты, представляющие Польшу, примут участие в заседании польского клуба, посвященного ситуации в Беларуси.

По мнению членов Европарламента от правящей в Польше партии «Право и справедливость», настал момент забыть внутренние политические разногласия и совместно обсудить происходящее в Беларуси.

Предложение было поддержано оппозиционными депутатами, которые примут участие во встрече лично или удаленно.