﻿ «Думаю, что секс с другой только поможет моему браку». Психолог отвечает на письмо читателя. 21.by
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«Думаю, что секс с другой только поможет моему браку». Психолог отвечает на письмо читателя

01.09.2020 14:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мы возвращаемся к публикации писем наших читателей, которые просят консультации у психолога. Сегодня — очередная история о мужской измене. Правда, пока только воображаемой.

Потерять близкого человека легко. А вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из «Центра успешных отношений».

Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована.

Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com. Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».

— Мне 28 лет, в браке мы с женой два года, до этого столько же встречались. Семейная жизнь у нас очень счастливая, редко появляются какие-либо разногласия, а уж тем более ссоры. В плане взаимопонимания — лучше и быть не может, но в плане секса — нет. У меня уже далеко не те чувства, которые были в период начала наших отношений.

Уже давно появилось желание сходить налево в поисках то ли тех первоначальных ощущений, то ли каких-то новых, других эмоций от секса, которых я не испытывал со своей женой. Сразу оговорюсь: моя жена была первой и единственной девушкой, с которой у меня была интимная близость. И, возможно, из-за отсутствия богатого сексуального опыта мне и хочется попробовать это с другой. Возможно, это только поможет нашему браку.


Но от этих мыслей становится противно: все-таки это измена. И смогу ли я после этого быть таким же счастливым в отношениях с женой, зная о том, что я сделал? Но, с другой стороны, возможно, эта навязчивая мысль перестала бы приходить ко мне в голову, и меня бы ничто не отвлекало от семьи.

Получается выбор между двумя неидеальными решениями: удовлетворить свое желание, совершив при этом измену, либо и дальше просто мечтать об этом, понимая, что эти мысли вряд ли исчезнут в будущем и, возможно, станут появляться еще чаще.

Пока детей у нас нет. Ужасно представить, что я все-таки совершу это, когда у нас будет полная семья. Это очень сильно ударит по моему самоуважению. Поэтому, если решиться на это, то сейчас. Но что если я не прав? Если измена не прекратит постоянные мысли о сексе с другой?

Ответ психолога:

— Читаю ваше письмо, и складывается впечатление, что вы хотите получить чье-либо разрешение на свою измену. Как в детстве, когда родители решали, можно вам мороженое или нельзя.

И это очень тонкий ход для взрослого, учитывая, что этим самым вы как бы перекладываете ответственность за измену на кого-то другого: мол, это не я, это же мне психолог посоветовал, чтобы облегчить мои душевные терзания.

К сожалению или к счастью, во взрослой жизни это так не работает. Вы, и только вы несете ответственность за все ваши поступки. И, конечно, очень постаравшись, вы можете найти 50 человек из своего окружения, которые скажут: «Да чего там, дерзай, жизнь одна, другой не будет, надо все попробовать». И еще 50, которые будут твердить: «Ты что, ни в коем случае, а если жена узнает и уйдет, а если тебя потом совесть замучает, а если и дальше захочется?».

И все они будут по-своему правы, только вот дело не в этом, а в том, что именно вам, а не им жить вашу жизнь, с вашей супругой или без нее. Именно вам решать этот вопрос и разбираться потом с последствиями ваших действий, какими бы они ни были. И только вы знаете, как вам лучше.


Еще один момент из письма, который меня заинтересовал: почему сейчас, без детей, решиться на измену проще, чем с ними? Потому что в вашем понимании брак без детей — это как бы понарошку, не до конца серьезно?

Или все как-то по-другому. Тогда как?

Очень много вопросов возникает, когда читаешь ваше письмо:

  • Кто вы сам для себя?
  • Каким вы себя воспринимаете, как вы себя оцениваете?
  • Вы себя чувствуете взрослым или ребенком (подростком)?
  • Что вы чувствуете к жене?
  • Что для вас брак и семья?
  • Кем вы видите себя через 5−10−15 лет, и какой вы видите свою семью через 5−10−15 лет?
  • Для чего вам на внутреннем, глубинном плане измена? Чтобы что?
  • Как вы думаете, будете себя чувствовать после измены, что в вас поменяется, что нового о себе узнаете?
  • Есть ли для этого другие способы, кроме измены?

Лучше честно ответить себе на все эти вопросы перед принятием решения. Можно самостоятельно, можно в диалоге со специалистом, что будет более продуктивно.

Также порекомендую вам прочесть несколько книг, которые помогут вам лучше понять себя:

  1. «Право на „лево“. Почему люди изменяют и можно ли избежать измен», Эстер Перель
  2. «Мужские измены», Наталья Толстая
  3. «Верность и измена», Лиана Димитрошкина
  4. «Наука любви и измены», Робин Данбар
  5. «Постельные войны», Робин Бэйкер
  6. «Химия любви», Брайан Александер, Ларри Янг

 
 
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Мы возвращаемся к публикации писем наших читателей, которые просят консультации у психолога. Сегодня - очередная история о мужской измене. Правда, пока только...
 
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