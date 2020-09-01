Дешевле не бывает: умельцы строят бани и даже дома на автопокрышках. А так можно было?

Источник материала: Tut.by

Если вам нужен супердешевый фундамент для беседки, сарая или дачного дома, то все, что вам понадобится, — это старые автомобильные покрышки и песок. Как пишет телеграм-канал @samostroinew , более дешевого способа еще не придумано. Давайте разбираться, как это работает и что думают об этом способе профессиональные строители.



Фото: @samostroinew

Преимущества фундамента из покрышек лежат на поверхности. Первое и главное — это недорого, ведь найти нужное количество старых покрышек не составит труда. Долговечность такого фундамента обусловлена тем, что резина покрышек отлично переносит перепады температуры, жару, морозы, повышенную влажность. Структура покрышек позволяет им выдерживать существенные нагрузки и можно не бояться деформации под весом постройки. Сама резина покрышек и их форма обеспечивают гидроизоляцию.

Процесс строительства фундамента из автомобильных покрышек выглядит так:

Составляем план, определяемся с видом основания, желательно сделать чертёж, разметку на участке.

Верхний плодородный слой грунта убирается полностью, если решено сделать углублённый фундамент — роется котлован. Если нет — будет достаточно тщательно выровнять площадку. Если участок небольшой, речь идет о строительстве бани или беседки, то можно справиться с помощью лопаты и грабель.



Фото: @samostroinew

Далее укладываем слой гидроизоляции, засыпаем гравий, песок, то есть обустраиваем дренажную подушку.

После по уровню укладываем покрышки — в виде отдельных столбов, лентой по периметру или всплошную по всему участку, в зависимости от выбранного типа фундамента.



Фото: @samostroinew

На самое дно каждой покрышки кладем слой гидроизоляционного материала, а затем набиваем ее битым кирпичом, гравием, щебнем, песком. Все нужно очень плотно утрамбовать, не допуская пустот. Песок желательно проливать, а затем досыпать и вновь трамбовать.

Разумеется, самым надежным выбором станет заливка бетоном.

Можно приступать к строительству опалубки, которая должна в идеале перекрывать наружные грани основания. Сверху вновь укладываем рубероид.



Фото: @samostroinew

Те, кто уже имел опыт возведения такого фундамента, советуют укладывать покрышки минимум в два слоя, чтобы поднять фундамент, улучшить его амортизационные качества. Между собой верхние и нижние шины можно соединить саморезами. При соблюдении технологии, использовании покрышек из качественной резины, согласно отзывам пользователей, обычно никаких проблем с дальнейшей эксплуатацией строения не возникает.

На строительных форумах есть положительные отзывы владельцев домов, построенных на фундаменте из покрышек.





Однако профессиональные строители, которым мы задали вопрос о жизнеспособности такой идеи, не рекомендуют рисковать и строить капитальные строения из кирпича или блоков.

По поводу более легких каркасных сооружений — возможно, но проведя расчеты нагрузки. Это вариант для беседок, гаражей, сараев, бань, других хозяйственных построек.

Согласно грубому расчету, на хорошем песчаном грунте на четыре покрышки R17 225-й ширины, заармированных и забетонированных, можно водрузить 5,2-тонное строение.