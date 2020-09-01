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Стал известен возможный соперник «Динамо-Брест» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Источник материала: Навiны
Если брестское «Динамо» пройдет третий квалификационный раунд Лиги чемпионов сезона-2020/21, противостояние за выход в групповой этап оно начнет дома.
Сегодня в Ньоне прошла жеребьевка, согласно которой победитель противостояния «Маккаби» (Тель-Авив) — «Динамо» (Брест) в плей-офф сыграет с австрийским «Зальцбургом».
На этой стадии возвращается формат спаренных матчей.
Матчи пройдут 22-23 и 29-30 сентября.
Победители выходят в групповой этап ЛЧ, а проигравшие выступят в групповом турнире ЛЕ.
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Если брестское «Динамо» пройдет третий квалификационный раунд Лиги чемпионов сезона-2020/21, противостояние за выход в групповой этап оно начнет дома.
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