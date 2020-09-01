ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стал известен возможный соперник «Динамо-Брест» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

01.09.2020 14:35 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Если брестское «Динамо» пройдет третий квалификационный раунд Лиги чемпионов сезона-2020/21, противостояние за выход в групповой этап оно начнет дома.

Стал известен возможный соперник «Динамо-Брест» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Сегодня в Ньоне прошла жеребьевка, согласно которой победитель противостояния «Маккаби» (Тель-Авив) — «Динамо» (Брест) в плей-офф сыграет с австрийским «Зальцбургом».

На этой стадии возвращается формат спаренных матчей.

Матчи пройдут 22-23 и 29-30 сентября.

Победители выходят в групповой этап ЛЧ, а проигравшие выступят в групповом турнире ЛЕ.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если брестское «Динамо» пройдет третий квалификационный раунд Лиги чемпионов сезона-2020/21, противостояние за выход в групповой этап оно начнет дома.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь просит Россию рефинансировать в 2021 году $600 млн госдолга
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.08.2020
Mir24.TV Belarus
01.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика