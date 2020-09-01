Стал известен возможный соперник «Динамо-Брест» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Если брестское «Динамо» пройдет третий квалификационный раунд Лиги чемпионов сезона-2020/21, противостояние за выход в групповой этап оно начнет дома.





Сегодня в Ньоне прошла жеребьевка, согласно которой победитель противостояния «Маккаби» (Тель-Авив) — «Динамо» (Брест) в плей-офф сыграет с австрийским «Зальцбургом».

На этой стадии возвращается формат спаренных матчей.

Матчи пройдут 22-23 и 29-30 сентября.

Победители выходят в групповой этап ЛЧ, а проигравшие выступят в групповом турнире ЛЕ.