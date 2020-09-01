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Два человека погибли в лобовом ДТП в Оршанском районе
Источник материала: Навiны
Лобовое ДТП случилось 1 сентября в Оршанском районе. Погибли два человека.
Около полудня на 563-м км автодороги М-1 вблизи деревни Корово легковой автомобиль «Хонда» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым микроавтобусом «Форд Транзит».
В результате аварии 28-летний водитель и 20-летний пассажир «Хонды» погибли на месте.
На место ДТП выезжали спасатели, сейчас работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего,
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Лобовое ДТП случилось 1 сентября в Оршанском районе. Погибли два человека.
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