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Два человека погибли в лобовом ДТП в Оршанском районе

01.09.2020 15:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Лобовое ДТП случилось 1 сентября в Оршанском районе. Погибли два человека.

Два человека погибли в лобовом ДТП в Оршанском районе

Около полудня на 563-м км автодороги М-1 вблизи деревни Корово легковой автомобиль «Хонда» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым микроавтобусом «Форд Транзит».

В результате аварии 28-летний водитель и 20-летний пассажир «Хонды» погибли на месте.

На место ДТП выезжали спасатели, сейчас работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба МВД.

 
 
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Лобовое ДТП случилось 1 сентября в Оршанском районе. Погибли два человека.
 
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