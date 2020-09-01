Два человека погибли в лобовом ДТП в Оршанском районе

Лобовое ДТП случилось 1 сентября в Оршанском районе. Погибли два человека.





Около полудня на 563-м км автодороги М-1 вблизи деревни Корово легковой автомобиль «Хонда» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым микроавтобусом «Форд Транзит».

В результате аварии 28-летний водитель и 20-летний пассажир «Хонды» погибли на месте.