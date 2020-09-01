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Ученые объяснили, почему зачастую «внезапную» остановку сердца не назовешь внезапной

01.09.2020 14:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Зачастую «внезапную» остановку сердца нельзя назвать внезапной в полном смысле этого слова — многие пациенты посещают врача или обращаются в больницу в период около двух недель до того, как это случилось, пишет The New York Times.


Фото: Reuters

Исследователи использовали датский реестр 28 955 случаев остановок сердца вне больниц, зарегистрированных с 2001 по 2014 год, для отслеживания взаимодействия пациентов с врачами и больницами в год, предшествующий данному событию.

Они обнаружили, что 57% пациентов обращались либо к конкретному врачу, либо в больницу в промежуток около двух недель до сердечного приступа. Данные представили на ежегодном собрании Европейского общества кардиологов.

Ведущий автор исследования Нертила Зилифтари из университетской больницы Копенгагена объяснила, что в исследовании не было данных, позволяющих идентифицировать конкретные предупреждающие признаки остановки сердца. Тем не менее, по ее словам, «эти дополнительные медицинские контакты означают, что есть шанс сосредоточить больше внимания на выявлении подверженных риску пациентов в будущих исследованиях».

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Большинство «внезапных» остановок сердца нельзя назвать внезапными - в том смысле, что большинство пациентов посещают врача или обращаются в больницу в период...
 
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