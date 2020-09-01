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Головченко: тема забастовок на промышленных предприятиях больше не актуальна

01.09.2020 16:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Тема забастовок на промышленных предприятиях снята с повестки дня и поднимается только теми, «кому нечем больше похвалиться», заявил глава белорусского правительства Роман Головченко, отвечая 1 сентября на вопросы журналистов.

Головченко: тема забастовок на промышленных предприятиях больше не актуальна
Фото ctv.by

«Всё спокойно, все работают. Тот, кто хочет работать, тот работает, там, где люди заняты делом, у них, наверное, не остается других мыслей. Поэтому мне кажется, что мы эту тему с повестки дня сняли. Она только вбрасывается теми, кто хочет выдать желаемое за действительное», — заявил Головченко, сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу правительства.

Премьер-министр дал понять, что определенная польза от протестов, с которыми выступили работники предприятий, была.

«В ходе каких-то событий высветились в том числе действительно проблемы, которые имели место на конкретных предприятиях, по конкретным условиям труда там, или еще что-то. И вот в этом плане это было достаточно позитивно. Но это была малая часть, которая, к сожалению, ушла под зонтик, который сейчас называют стачечным движением. Но мы это уже все разъяснили, пережевали», — сказал Головченко.

По его мнению, тема забастовок на промышленных предприятиях больше не актуальна. «На повестку дня это поднимают те, кому нечем больше похвалиться», — подчеркнул Головченко.

 
 
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Тема забастовок на промышленных предприятиях снята с повестки дня и поднимается только теми, «кому нечем больше похвалиться», заявил глава белорусского...
 
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